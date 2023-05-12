Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Сафиуллин — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман на удивление уверенно преодолел первый раунд, выиграв у Маркоса Гирона.

Для победы над американцем ему хватило двух сетов — 6:4, 6:3. В обеих партиях Сафиуллин сразу же делал брейк, благодаря чему получал в том числе психологическое преимущество.

Россиянин прошел квалификацию и первый круг на втором «Мастерсе» подряд. В Мадриде он и вовсе добрался до третьего раунда.

В испанской столице Сафиуллин преподнес две мини-сенсации, победив чилийца Николаса Харри и американца Томми Пола. Порой действительно сложно понять, почему он до сих пор не поднимался выше 82-го места.

Корда

Себастьян совсем недавно вернулся в тур после травмы запястья, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.

Свой первый матч после Открытого чемпионата Австралии американец провел на «Мастерсе» в Мадриде.

Корда проиграл на двух тай-брейках 124-й ракетке мира французу Уго Гренье — 6:7, 6:7.

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Очевидно, что в ближайшее время от него вряд ли стоит ждать серьезных результатов. После такой паузы, да еще и на грунте, это почти нереально.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.01, победу Корды букмекеры предлагают за 1.80.

С учетом недавних матчей логично предположить, что Роман способен воспользоваться не лучшей формой соперника. Корда талантлив, но на данный момент ему нелегко показывать свой лучший теннис.

Ставка — победа Сафиуллина за 2.01.