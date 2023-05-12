Сафиуллин
Роман на удивление уверенно преодолел первый раунд, выиграв у Маркоса Гирона.
Для победы над американцем ему хватило двух сетов — 6:4, 6:3. В обеих партиях Сафиуллин сразу же делал брейк, благодаря чему получал в том числе психологическое преимущество.
Россиянин прошел квалификацию и первый круг на втором «Мастерсе» подряд. В Мадриде он и вовсе добрался до третьего раунда.
В испанской столице Сафиуллин преподнес две мини-сенсации, победив чилийца Николаса Харри и американца Томми Пола. Порой действительно сложно понять, почему он до сих пор не поднимался выше 82-го места.
Корда
Себастьян совсем недавно вернулся в тур после травмы запястья, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.
Свой первый матч после Открытого чемпионата Австралии американец провел на «Мастерсе» в Мадриде.
Корда проиграл на двух тай-брейках 124-й ракетке мира французу Уго Гренье — 6:7, 6:7.
Очевидно, что в ближайшее время от него вряд ли стоит ждать серьезных результатов. После такой паузы, да еще и на грунте, это почти нереально.
Прогноз и ставка
На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.01, победу Корды букмекеры предлагают за 1.80.
С учетом недавних матчей логично предположить, что Роман способен воспользоваться не лучшей формой соперника. Корда талантлив, но на данный момент ему нелегко показывать свой лучший теннис.
Ставка — победа Сафиуллина за 2.01.