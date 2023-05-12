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    Сафиуллин обыграет Корду?

    Сафиуллин — Корда. Прогноз (к. 2.01) и ставки на «Мастерс» в Риме 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Корда
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Сафиуллин — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сафиуллин

    Роман на удивление уверенно преодолел первый раунд, выиграв у Маркоса Гирона.

    Для победы над американцем ему хватило двух сетов — 6:4, 6:3. В обеих партиях Сафиуллин сразу же делал брейк, благодаря чему получал в том числе психологическое преимущество.

    Россиянин прошел квалификацию и первый круг на втором «Мастерсе» подряд. В Мадриде он и вовсе добрался до третьего раунда.

    В испанской столице Сафиуллин преподнес две мини-сенсации, победив чилийца Николаса Харри и американца Томми Пола. Порой действительно сложно понять, почему он до сих пор не поднимался выше 82-го места.

    Корда

    Себастьян совсем недавно вернулся в тур после травмы запястья, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.

    Свой первый матч после Открытого чемпионата Австралии американец провел на «Мастерсе» в Мадриде.

    Корда проиграл на двух тай-брейках 124-й ракетке мира французу Уго Гренье — 6:7, 6:7.

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    Очевидно, что в ближайшее время от него вряд ли стоит ждать серьезных результатов. После такой паузы, да еще и на грунте, это почти нереально.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.01, победу Корды букмекеры предлагают за 1.80.

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    С учетом недавних матчей логично предположить, что Роман способен воспользоваться не лучшей формой соперника. Корда талантлив, но на данный момент ему нелегко показывать свой лучший теннис.

    Ставка — победа Сафиуллина за 2.01.

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    Сафиуллин — Корда: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин обыграет Корду?
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