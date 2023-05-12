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    Сможет ли Фис удивить Руне?

    Фис — Руне. Прогноз (к. 2.16) и ставки на «Мастерс» в Риме 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против француза Артура Фиса во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Фис — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фис

    Артур на этой неделе одержал первую в карьере победу на уровне основной сетки «Мастерса».

    В первом круге француз выиграл у аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло — 6:1, 1:6, 6:4.

    18-летний теннисист здорово провел решающую партию, ни разу не потеряв подачу и сделав брейк при счете 5:4.

    С учетом квалификации победная серия Фиса в Риме составляет уже три матча. В отборе он обыграл Райана Пенистона и Александра Шевченко.

    Также стоит отметить, что на прошлой неделе Артур дошел до четвертьфинала на челленджере во Франции, выиграв у двух крепких соперников — Грегуара Баррера и Кентена Алиса.

    Руне

    Хольгер неудачно выступил на недавнем «Мастерсе» в Мадриде. Уже в третьем раунде он проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине — 6:7, 7:5, 6:7.

    В этом матче датчанина подвели собственные эмоции. В какой-то момент у него случился конфликт с трибунами. Зрители заметили, что Руне стер отметку с корта после спорного удара.

    Если бы не этот инцидент, Хольгер вполне мог обыграть испанца. Но в итоге ему пришлось бороться не только с соперником, но еще и с болельщиками.

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    Зато перед этим Руне защитил титул в Мюнхене, выиграв в решающем матче у Ботика ван де Зандшульпа.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло 20-летний теннисист проиграл в финале Андрею Рублеву.

    Прогноз и ставка

    На Фиса в этом матче можно поставить за 5.30, победу Руне букмекеры предлагают за 1.15.

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    Француз, возможно, не менее талантлив, чем его соперник, но опыт все-таки имеет большое значение в таких матчах.

    Возможно, до явного разгрома не дойдет, но и серьезных проблем у Хольгера, скорее всего, не будет.

    Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.

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    Фис — Руне: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фис удивить Руне?
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