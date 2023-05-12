Фис
Артур на этой неделе одержал первую в карьере победу на уровне основной сетки «Мастерса».
В первом круге француз выиграл у аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло — 6:1, 1:6, 6:4.
18-летний теннисист здорово провел решающую партию, ни разу не потеряв подачу и сделав брейк при счете 5:4.
С учетом квалификации победная серия Фиса в Риме составляет уже три матча. В отборе он обыграл Райана Пенистона и Александра Шевченко.
Также стоит отметить, что на прошлой неделе Артур дошел до четвертьфинала на челленджере во Франции, выиграв у двух крепких соперников — Грегуара Баррера и Кентена Алиса.
Руне
Хольгер неудачно выступил на недавнем «Мастерсе» в Мадриде. Уже в третьем раунде он проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине — 6:7, 7:5, 6:7.
В этом матче датчанина подвели собственные эмоции. В какой-то момент у него случился конфликт с трибунами. Зрители заметили, что Руне стер отметку с корта после спорного удара.
Если бы не этот инцидент, Хольгер вполне мог обыграть испанца. Но в итоге ему пришлось бороться не только с соперником, но еще и с болельщиками.
Зато перед этим Руне защитил титул в Мюнхене, выиграв в решающем матче у Ботика ван де Зандшульпа.
На «Мастерсе» в Монте-Карло 20-летний теннисист проиграл в финале Андрею Рублеву.
Прогноз и ставка
На Фиса в этом матче можно поставить за 5.30, победу Руне букмекеры предлагают за 1.15.
Француз, возможно, не менее талантлив, чем его соперник, но опыт все-таки имеет большое значение в таких матчах.
Возможно, до явного разгрома не дойдет, но и серьезных проблем у Хольгера, скорее всего, не будет.
Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.