Датчанин Хольгер Руне сыграет против француза Артура Фиса во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Фис — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фис

Артур на этой неделе одержал первую в карьере победу на уровне основной сетки «Мастерса».

В первом круге француз выиграл у аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло — 6:1, 1:6, 6:4.

18-летний теннисист здорово провел решающую партию, ни разу не потеряв подачу и сделав брейк при счете 5:4.

С учетом квалификации победная серия Фиса в Риме составляет уже три матча. В отборе он обыграл Райана Пенистона и Александра Шевченко.

Также стоит отметить, что на прошлой неделе Артур дошел до четвертьфинала на челленджере во Франции, выиграв у двух крепких соперников — Грегуара Баррера и Кентена Алиса.

Руне

Хольгер неудачно выступил на недавнем «Мастерсе» в Мадриде. Уже в третьем раунде он проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине — 6:7, 7:5, 6:7.

В этом матче датчанина подвели собственные эмоции. В какой-то момент у него случился конфликт с трибунами. Зрители заметили, что Руне стер отметку с корта после спорного удара.

Если бы не этот инцидент, Хольгер вполне мог обыграть испанца. Но в итоге ему пришлось бороться не только с соперником, но еще и с болельщиками.

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Зато перед этим Руне защитил титул в Мюнхене, выиграв в решающем матче у Ботика ван де Зандшульпа.

На «Мастерсе» в Монте-Карло 20-летний теннисист проиграл в финале Андрею Рублеву.

Прогноз и ставка

На Фиса в этом матче можно поставить за 5.30, победу Руне букмекеры предлагают за 1.15.

Француз, возможно, не менее талантлив, чем его соперник, но опыт все-таки имеет большое значение в таких матчах.

Возможно, до явного разгрома не дойдет, но и серьезных проблем у Хольгера, скорее всего, не будет.

Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.