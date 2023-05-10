Француз Ришар Гаске и китаец Ву Йибин встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Гаске — Ву: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ришар Гаске

Гаске в своем преклонном возрасте может дать фору многим спортсменам, которые моложе его больше, чем на 10 лет.

Даже в прошлом году у него были победы на турнирах, правда на не самых статусных. В этом сезоне таковых пока что не наблюдалось.

Француз умеет делать на корте все, поэтому он и считается мастером с большой буквы. На грунте он играет лучше, чем на любом другом покрытии, поэтому его шансы в Риме весьма высоки.

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Китаец попортит нервы Гаске, но у Ришара много других козырей, которыми он может усмирить довольно амбициозного китайца.

Ву Йибин

Ву Йибин уже не первый год оказывает сопротивление мастерам мужского тенниса, и постепенно подбирается к первым пятидесяти игрокам рейтинга.

У китайца хорошие удары с двух рук под заднюю линию, которые характеризуются высоким отскоком и максимально неудобной высотой для соперника.

Достижения по сезону у него тоже имеются, так как Ву выиграл довольно престижный хардовый турнир в Далласе.

В матче против Гаске расклад сил не в пользу китайца, но он на 13 лет моложе своего соперника, поэтому разница в возрасте вполне может сыграть ему на пользу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во французского теннисиста в этом поединке: победа Гаске —

1.41, победа Ву — 2.93.

Прогноз: Ву хорош по этому сезону, но против такого мастера, как Гаске, ему на грунте будет тяжело тягаться.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.95.

Альтернативный прогноз: Матч получится упорным с перспективами на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.54.