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    Гаске убедительно разберется с китайцем?

    Гаске — Ву. Прогноз, ставка (к. 1.95) на матч первого круга в Риме, 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Ву
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    Ришар Гаске
    Француз Ришар Гаске и китаец Ву Йибин встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Гаске — Ву: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2023 года
    Ришар Гаске
  • Франция
    •  Ришар Гаске 13:30 Ву Ибин (Китай) Ву Ибин (Китай)
  • Рим. Мужчины
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    Ришар Гаске

    Гаске в своем преклонном возрасте может дать фору многим спортсменам, которые моложе его больше, чем на 10 лет.

    Даже в прошлом году у него были победы на турнирах, правда на не самых статусных. В этом сезоне таковых пока что не наблюдалось.

    Француз умеет делать на корте все, поэтому он и считается мастером с большой буквы. На грунте он играет лучше, чем на любом другом покрытии, поэтому его шансы в Риме весьма высоки.

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    Китаец попортит нервы Гаске, но у Ришара много других козырей, которыми он может усмирить довольно амбициозного китайца.

    Ву Йибин

    Ву Йибин уже не первый год оказывает сопротивление мастерам мужского тенниса, и постепенно подбирается к первым пятидесяти игрокам рейтинга.

    У китайца хорошие удары с двух рук под заднюю линию, которые характеризуются высоким отскоком и максимально неудобной высотой для соперника.

    Достижения по сезону у него тоже имеются, так как Ву выиграл довольно престижный хардовый турнир в Далласе.

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    В матче против Гаске расклад сил не в пользу китайца, но он на 13 лет моложе своего соперника, поэтому разница в возрасте вполне может сыграть ему на пользу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во французского теннисиста в этом поединке: победа Гаске —
    1.41, победа Ву — 2.93.

    Прогноз: Ву хорош по этому сезону, но против такого мастера, как Гаске, ему на грунте будет тяжело тягаться.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.95.

    Альтернативный прогноз: Матч получится упорным с перспективами на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.54.

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    Гаске — Ву: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на теннис. Гаске убедительно разберется с китайцем?
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