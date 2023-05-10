Ришар Гаске
Гаске в своем преклонном возрасте может дать фору многим спортсменам, которые моложе его больше, чем на 10 лет.
Даже в прошлом году у него были победы на турнирах, правда на не самых статусных. В этом сезоне таковых пока что не наблюдалось.
Француз умеет делать на корте все, поэтому он и считается мастером с большой буквы. На грунте он играет лучше, чем на любом другом покрытии, поэтому его шансы в Риме весьма высоки.
Китаец попортит нервы Гаске, но у Ришара много других козырей, которыми он может усмирить довольно амбициозного китайца.
Ву Йибин
Ву Йибин уже не первый год оказывает сопротивление мастерам мужского тенниса, и постепенно подбирается к первым пятидесяти игрокам рейтинга.
У китайца хорошие удары с двух рук под заднюю линию, которые характеризуются высоким отскоком и максимально неудобной высотой для соперника.
Достижения по сезону у него тоже имеются, так как Ву выиграл довольно престижный хардовый турнир в Далласе.
В матче против Гаске расклад сил не в пользу китайца, но он на 13 лет моложе своего соперника, поэтому разница в возрасте вполне может сыграть ему на пользу.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во французского теннисиста в этом поединке: победа Гаске —
1.41, победа Ву — 2.93.
Прогноз: Ву хорош по этому сезону, но против такого мастера, как Гаске, ему на грунте будет тяжело тягаться.
Ставка: Ф1 (-4) за 1.95.
Альтернативный прогноз: Матч получится упорным с перспективами на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.54.