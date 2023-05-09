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    Сафиуллин выйдет в основную сетку в Риме?

    Копршива — Сафиуллин. Прогноз (к. 1.90) и ставки на «Мастерс» в Риме 9 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Копршива — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против чеха Вита Копршивы в решающем раунде квалификации «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 15:00 мск. Копршива — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Копршива

    Вит преподнес мини-сенсацию в первом раунде отбора, выиграв у Даниэля Галана.

    Чешский теннисист переиграл колумбийца на решающем тай-брейке — 7:6, 3:6, 7:6.

    На прошлой неделе Копршива выиграл один матч на «челленджере» в Праге, а перед этим дошел до второго раунда в Остраве.

    Пока что главным успехом 25-летнего теннисиста в текущем сезоне остается выход в полуфинал на «челленджерах» в Анталье и Сан-Ремо.

    Сафиуллин

    Роман тем временем начал квалификацию с уверенной победы над Жуаном Соузой.

    Россиянин отдал португальскому теннисисту лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.

    Сафиуллин взял на приеме четыре гейма и при этом ни разу не терял подачу. В общем, абсолютно без шансов для соперника.

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    Роман выиграл пять из шести последних матчей. Перед этим он прошел квалификацию и два раунда в основной сетке на «Мастерсе» в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    На Копршиву в этом матче можно поставить за 3.06, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.34.

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    Скорее всего, россиянин снова выиграет. Судя по недавним матчам, ему наконец-то удалось набрать оптимальную форму.

    Ставка — победа Сафиуллина в двух сетах за 1.90.

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    Копршива — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин выйдет в основную сетку в Риме?
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