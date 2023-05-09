Копршива
Вит преподнес мини-сенсацию в первом раунде отбора, выиграв у Даниэля Галана.
Чешский теннисист переиграл колумбийца на решающем тай-брейке — 7:6, 3:6, 7:6.
На прошлой неделе Копршива выиграл один матч на «челленджере» в Праге, а перед этим дошел до второго раунда в Остраве.
Пока что главным успехом 25-летнего теннисиста в текущем сезоне остается выход в полуфинал на «челленджерах» в Анталье и Сан-Ремо.
Сафиуллин
Роман тем временем начал квалификацию с уверенной победы над Жуаном Соузой.
Россиянин отдал португальскому теннисисту лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.
Сафиуллин взял на приеме четыре гейма и при этом ни разу не терял подачу. В общем, абсолютно без шансов для соперника.
Роман выиграл пять из шести последних матчей. Перед этим он прошел квалификацию и два раунда в основной сетке на «Мастерсе» в Мадриде.
Прогноз и ставка
На Копршиву в этом матче можно поставить за 3.06, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.34.
Скорее всего, россиянин снова выиграет. Судя по недавним матчам, ему наконец-то удалось набрать оптимальную форму.
Ставка — победа Сафиуллина в двух сетах за 1.90.