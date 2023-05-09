Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против чеха Вита Копршивы в решающем раунде квалификации «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 15:00 мск. Копршива — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Копршива

Вит преподнес мини-сенсацию в первом раунде отбора, выиграв у Даниэля Галана.

Чешский теннисист переиграл колумбийца на решающем тай-брейке — 7:6, 3:6, 7:6.

На прошлой неделе Копршива выиграл один матч на «челленджере» в Праге, а перед этим дошел до второго раунда в Остраве.

Пока что главным успехом 25-летнего теннисиста в текущем сезоне остается выход в полуфинал на «челленджерах» в Анталье и Сан-Ремо.

Сафиуллин

Роман тем временем начал квалификацию с уверенной победы над Жуаном Соузой.

Россиянин отдал португальскому теннисисту лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.

Сафиуллин взял на приеме четыре гейма и при этом ни разу не терял подачу. В общем, абсолютно без шансов для соперника.

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Роман выиграл пять из шести последних матчей. Перед этим он прошел квалификацию и два раунда в основной сетке на «Мастерсе» в Мадриде.

Прогноз и ставка

На Копршиву в этом матче можно поставить за 3.06, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.34.

Скорее всего, россиянин снова выиграет. Судя по недавним матчам, ему наконец-то удалось набрать оптимальную форму.

Ставка — победа Сафиуллина в двух сетах за 1.90.