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    Родионов сподобится зацепится за матч?

    Родионов — Этчеверри. Прогноз, ставка на матч второго круга в Экс-ан-Провансе, 04 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Родионов — Этчеверри
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    Томас Мартин Этчеверри
    Австриец Юрий Родионов и аргентинец Томас Мартин Этчеверри встретятся во втором круге «челленджера» во французском Экс-ан-Провансе. Матч пройдет 04 мая, начало — в 13:00 мск. Родионов — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Юрий Родионов

    Молодой австрийский теннисист старается хоть как-то подтянуться в первую сотню по рейтингу, но сбои в игре у него случаются довольно часто.

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    Родионов уже бывал в списке ста лучших игроков в теннис, но непродолжительное время. Предстоящий сезон обещает нам позитив относительно его игры в теннис, но в конкретно взятом поединке против Этчеверри ему рассчитывать попросту не на что.

    Финн делает много ошибок, поэтому в предстоящем поединке Бублику можно просто держать мяч в игре и временами рвать темп, а Виртанен все сделает сам.

    Томас-Мартин Этчеверри

    Этчеверри провел вполне себе убедительный матч первого куга, в котором по делу разобрался с Кублером, хотя австралиец в последнее время разносил многих, кто стоял даже выше него по рейтингу.

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    Аргентинцу удалось задать темп матчу и вести его до конца игры. Кублер старался передернуть соперника, но у него этого не получалось это делать от слова совсем, поскольку мешали то невынужденные, то сбои при подаче.

    В матче против Родионова по коэффициентам и по игре именно аргентинец является фаворитом, поэтому разгром австрийца вполне виден на горизонте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в казахстанского теннисиста в этом поединке: победа Бублика — 1.47, победа Виртанена — 2.57.

    Прогноз: Расклад сил неравнозначный, поэтому Бублик выиграет с запасом.

    Ставка: Ф1 (-2.5) за 2.02.

    Альтернативный прогноз: Матч получится в одну калитку.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.21.

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    Родионов — Этчеверри: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на теннис. Родионов сподобится зацепится за матч?
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