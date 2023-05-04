Юрий Родионов
Молодой австрийский теннисист старается хоть как-то подтянуться в первую сотню по рейтингу, но сбои в игре у него случаются довольно часто.
Родионов уже бывал в списке ста лучших игроков в теннис, но непродолжительное время. Предстоящий сезон обещает нам позитив относительно его игры в теннис, но в конкретно взятом поединке против Этчеверри ему рассчитывать попросту не на что.
Финн делает много ошибок, поэтому в предстоящем поединке Бублику можно просто держать мяч в игре и временами рвать темп, а Виртанен все сделает сам.
Томас-Мартин Этчеверри
Этчеверри провел вполне себе убедительный матч первого куга, в котором по делу разобрался с Кублером, хотя австралиец в последнее время разносил многих, кто стоял даже выше него по рейтингу.
Аргентинцу удалось задать темп матчу и вести его до конца игры. Кублер старался передернуть соперника, но у него этого не получалось это делать от слова совсем, поскольку мешали то невынужденные, то сбои при подаче.
В матче против Родионова по коэффициентам и по игре именно аргентинец является фаворитом, поэтому разгром австрийца вполне виден на горизонте.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в казахстанского теннисиста в этом поединке: победа Бублика — 1.47, победа Виртанена — 2.57.
Прогноз: Расклад сил неравнозначный, поэтому Бублик выиграет с запасом.
Ставка: Ф1 (-2.5) за 2.02.
Альтернативный прогноз: Матч получится в одну калитку.
Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.21.