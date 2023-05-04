Швед Микаэль Имер и бельгиец Давид Гоффен встретятся во втором круге «челленджера» во французском Экс-ан-Провансе. Матч пройдет 04 мая, начало — в 11:30 мск. Микаэль Имер — Давид Гоффен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Микаэль Имер

У шведского игрока уровень тенниса в этом сезоне открвоенно ниже, чем в прошлом, и пока что Имер не может найти свою игру, которая и позволяла ему находиться в первой пятидестяке.

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Пока же все валится из рук, и даже нельзя что-то сказать относительно текущего физического состояния темнокожего шведа, поскольку последний матч он провел ещё на турнире в Майами больше месяца назад и даже не доиграл его.

Тяжело предположить, чем закончится выступление Микаэля на кортах во Франции, но против Гоффена ему точно не будет просто.

Давид Гоффен

Гоффену в первом матче на турнире пришлось играть с местным теннисистом в лице Бенуа Пэра, и победить его оказалось не так просто, хоть Давид и справился со своим спортсменом всего лишь в двух сетах.

По ходу первой партии у бельгийца было очень много сложностей, и Пэр практически выиграл первый сет, но Гоффен проявил волю и все же на тай-брейке всухую разгромил своего соперника.

В матче против Имера расправа со шведом будет просто делом техники. Гоффен не будет тянуть резину и победит своего соперника максимально убедительно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бельгийского теннисиста в этом поединке: победа Имера — 2.36, победа Гоффена — 1.55.

Прогноз: Игра не получится упорной, поскольку Гоффен на голову сильнее своего соперника.

Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.82.

Альтернативный прогноз: Гоффен затратит минимальное количество геймов для победы над своим соперником.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 1.94.