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    Швед окажет сопротивление?

    Микаэль Имер — Давид Гоффен. Прогноз, ставка на матч второго круга в Экс-ан-Провансе, 04 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Микаэль Имер — Давид Гоффен
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    Микаэль Имер
    Швед Микаэль Имер и бельгиец Давид Гоффен встретятся во втором круге «челленджера» во французском Экс-ан-Провансе. Матч пройдет 04 мая, начало — в 11:30 мск. Микаэль Имер — Давид Гоффен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Микаэль Имер

    У шведского игрока уровень тенниса в этом сезоне открвоенно ниже, чем в прошлом, и пока что Имер не может найти свою игру, которая и позволяла ему находиться в первой пятидестяке.

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    Пока же все валится из рук, и даже нельзя что-то сказать относительно текущего физического состояния темнокожего шведа, поскольку последний матч он провел ещё на турнире в Майами больше месяца назад и даже не доиграл его.

    Тяжело предположить, чем закончится выступление Микаэля на кортах во Франции, но против Гоффена ему точно не будет просто.

    Давид Гоффен

    Гоффену в первом матче на турнире пришлось играть с местным теннисистом в лице Бенуа Пэра, и победить его оказалось не так просто, хоть Давид и справился со своим спортсменом всего лишь в двух сетах.

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    По ходу первой партии у бельгийца было очень много сложностей, и Пэр практически выиграл первый сет, но Гоффен проявил волю и все же на тай-брейке всухую разгромил своего соперника.

    В матче против Имера расправа со шведом будет просто делом техники. Гоффен не будет тянуть резину и победит своего соперника максимально убедительно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бельгийского теннисиста в этом поединке: победа Имера — 2.36, победа Гоффена — 1.55.

    Прогноз: Игра не получится упорной, поскольку Гоффен на голову сильнее своего соперника.

    Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.82.

    Альтернативный прогноз: Гоффен затратит минимальное количество геймов для победы над своим соперником.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 1.94.

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    Микаэль Имер — Давид Гоффен: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на теннис. Швед окажет сопротивление?
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