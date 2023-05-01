ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан АльваресВозвращение на вершину. Гол Альвареса принес «Ман Сити» лидерство в АПЛ Чарльз ОливейраОливейра боится драться с Дариушем. Поражение от Махачева разрушило Чарльза ЦСКА в пятом матче серииКамбэк «Ак Барса» оказался бесполезным. ЦСКА проиграл в двух матчах подряд, но затащил серию
  • 20:27
    • «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в результативном поединке на «Энфилд Роуд»
  • 19:59
    • ПСЖ в меньшинстве дома проиграл «Лорьяну»
  • 21:00
    • «Локомотив» забил 5 мячей «Химкам»
  • 18:07
    • «Манчестер Сити» одолел «Фулхэм» и возглавил таблицу АПЛ
  • 18:06
    • «Наполи» не сумел оформить досрочное чемпионство
  • 17:56
    • Гол Фернандеша принес МЮ победу над «Астон Виллой»
  • 17:39
    • Хачанов, Рублев и Зверев пробились в 1/8 финала турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    Андреева шокирует Соболенко?

    Андреева — Соболенко. Прогноз (к. 2.09) и ставки на турнир в Мадриде 1 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Арина Соболенко
    Прогноз и ставки на Андреева — Соболенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против белоруски Арины Соболенко в четвертом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 14:00 мск. Андреева — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Андреева

    Мирра — самая молодая участница 1/8 финала на турнире WTA 1000 в истории этой категории турниров.

    В минувшую пятницу россиянке исполнилось всего лишь 16 лет. И в этом день она уверенно разобралась с полуфиналисткой Australian Open-2023 Магдой Линетт — 6:3, 6:3.

    Теннисный мир, конечно же, чуть-чуть в шоке, никто и подумать не мог, что юная Андреева способна на равных играть против лучших теннисисток мира.

    Перед этим она остановила финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес и 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майя. И в этих матчах она тоже не отдала соперницам ни одного сета.

    Соболенко

    Арина в предыдущем раунде выиграла у Камилы Осорио — 6:4, 7:5.

    Несмотря на то, что белоруске хватило двух сетов, матч получился сложным. В обоих партиях соперница отыгрывалась, но на этот раз Соболенко все-таки обошлась без драмы.

    В первом матче вторая ракетка мира одержала победу над румынкой Сораной Кырстей (6:4, 6:3), которой проиграла на крупном турнире в Индиан-Уэллсе.

    Все прогнозы на теннис

    В этом году Соболенко еще ни разу не проигрывала раньше четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Андрееву в этом матче можно поставить за 3.86, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.26.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Мне нечего терять. Просто нужно выходить и сыграть максимально хорошо. На меня вообще ничего не давит», — сказала россиянка перед встречей с одной из лучших теннисисток мира.

    Судя по всему, у Мирры вообще нет никакого страха. И это не может не впечатлять, учитывая, что ей всего лишь 16 лет.

    Ставка — победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 2.09. С первого раза Андреева вряд ли сможет обыграть столь мощную соперницу.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Колорадо — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Де Минаур — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зюйдтироль — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гетеборг — Норрчепинг
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Арис Лимассол — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Малага — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Андреева — Соболенко: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на теннис. Андреева шокирует Соболенко?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры