Россиянка Мирра Андреева сыграет против белоруски Арины Соболенко в четвертом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 14:00 мск. Андреева — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андреева

Мирра — самая молодая участница 1/8 финала на турнире WTA 1000 в истории этой категории турниров.

В минувшую пятницу россиянке исполнилось всего лишь 16 лет. И в этом день она уверенно разобралась с полуфиналисткой Australian Open-2023 Магдой Линетт — 6:3, 6:3.

Теннисный мир, конечно же, чуть-чуть в шоке, никто и подумать не мог, что юная Андреева способна на равных играть против лучших теннисисток мира.

Перед этим она остановила финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес и 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майя. И в этих матчах она тоже не отдала соперницам ни одного сета.

Соболенко

Арина в предыдущем раунде выиграла у Камилы Осорио — 6:4, 7:5.

Несмотря на то, что белоруске хватило двух сетов, матч получился сложным. В обоих партиях соперница отыгрывалась, но на этот раз Соболенко все-таки обошлась без драмы.

В первом матче вторая ракетка мира одержала победу над румынкой Сораной Кырстей (6:4, 6:3), которой проиграла на крупном турнире в Индиан-Уэллсе.

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В этом году Соболенко еще ни разу не проигрывала раньше четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Андрееву в этом матче можно поставить за 3.86, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.26.

«Мне нечего терять. Просто нужно выходить и сыграть максимально хорошо. На меня вообще ничего не давит», — сказала россиянка перед встречей с одной из лучших теннисисток мира.

Судя по всему, у Мирры вообще нет никакого страха. И это не может не впечатлять, учитывая, что ей всего лишь 16 лет.

Ставка — победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 2.09. С первого раза Андреева вряд ли сможет обыграть столь мощную соперницу.