Россиянка Екатерина Александрова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь в третьем круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 21:00 мск. Чжэн Циньвэнь — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжэн Циньвэнь

Чжэн в предыдущем раунде одержала победу над американкой Кэти Макналли — 6:4, 7:6.

Во второй партии китаянка отыграла у соперницы подачу на матч и четыре сетбола.

Грунтовую часть сезона 20-летняя теннисистка начала в Штутгарте, где дошла до второго раунда.

После победы над американкой Алисией Паркс 24-я ракетка мира проиграла Иге Швентек (1:6, 4:6).

В прошлом году Чжэн дошла до четвертого круга на Ролан Гаррос и взял титул на грунтовом турнире в Валенсии.

Александрова

Екатерина начала турнир с победы над француженкой Ализе Корне — 7:6, 6:3.

Россиянка неплохо играла на подаче, не сумев отыграть лишь один брейк-пойнт. При этом на первом мяче она взяла 83 процента очков.

На недавнем турнире в Штутгарте Александрова не прошла ни одного раунда, сразу же уступив хорватке Донне Векич (6:7, 6:7).

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Зато перед этим она добралась до четвертьфинала в американском Чарльстоне. Дальше 17-ю ракетку мира не пустила Белинда Бенчич.

В прошлом году Александрова дошла в Мадриде до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.69, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.17.

В прошлом году Екатерина обыграла китаянку в Чарльстоне. Соперница, правда, не смогла доиграть матч из-за травмы, но к тому моменту, когда она снялась, уже было ясно, что россиянка не отдаст победу.

Скорее всего, на этот раз теннисистки тоже проведут затяжной матч. Вполне вероятно, что будет как минимум два напряженных сета.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.