Австриец Доминик Тим сыграет против швейцарца Марка-Андреа Хюслера во втором круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 17:00 мск. Хюслер — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хюслер

У Марка-Андреа в первом круге был непростой матч против Кайла Эдмунда.

Швейцарец дожал британского теннисиста только в третьем сете — 7:6, 4:6, 6:3.

На прошлой неделе Хюслер не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Монте-Карло , сразу же проиграв испанцу Хауме Муньяру.

На грунтовом «челленджере» в Мехико 26-летний теннисист прошел лишь один раунд.

Также стоит отметить, что в этом году Хюслер еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

Тим

Доминик в предыдущем матче встречался с Констаном Лестьенном. Австриец забрал первый сет со счетом 6:3, при этом показав очень классный теннис.

Тим был настолько хорошо, что француз в итоге решил не продолжать матч, снявшись сразу после первой партии.

В Монте-Карло бывшая третья ракетка мира начал с бодрой победы над Ришаром Гаске, после чего уступил Хольгеру Руне (2:6, 4:6).

Все прогнозы на теннис

Пока что главным достижением Тима в этом сезоне остается выход в четвертьфинал турнира в португальском Эшториле.

Прогноз и ставка

На Хюслера в этом матче можно поставить за 3.30, победу Тима букмекеры предлагают за 1.33.

Вполне логично предположить, что Доминик спокойно выйдет в следующий раунд. Хюслер пока далек от того уровня, благодаря которому он совершил прорыв во второй половине прошлого сезона.

Ставка — победа Тима в двух сетах за 1.90.