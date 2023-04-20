Хюслер
У Марка-Андреа в первом круге был непростой матч против Кайла Эдмунда.
Швейцарец дожал британского теннисиста только в третьем сете — 7:6, 4:6, 6:3.
На прошлой неделе Хюслер не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Монте-Карло , сразу же проиграв испанцу Хауме Муньяру.
На грунтовом «челленджере» в Мехико 26-летний теннисист прошел лишь один раунд.
Также стоит отметить, что в этом году Хюслер еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.
Тим
Доминик в предыдущем матче встречался с Констаном Лестьенном. Австриец забрал первый сет со счетом 6:3, при этом показав очень классный теннис.
Тим был настолько хорошо, что француз в итоге решил не продолжать матч, снявшись сразу после первой партии.
В Монте-Карло бывшая третья ракетка мира начал с бодрой победы над Ришаром Гаске, после чего уступил Хольгеру Руне (2:6, 4:6).
Пока что главным достижением Тима в этом сезоне остается выход в четвертьфинал турнира в португальском Эшториле.
Прогноз и ставка
На Хюслера в этом матче можно поставить за 3.30, победу Тима букмекеры предлагают за 1.33.
Вполне логично предположить, что Доминик спокойно выйдет в следующий раунд. Хюслер пока далек от того уровня, благодаря которому он совершил прорыв во второй половине прошлого сезона.
Ставка — победа Тима в двух сетах за 1.90.