ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов? «Акрон» — «Спартак»Сенсационный «Акрон». Сказка тольяттинцев продолжается, сказка Абаскаля закончилась? Деклан РайсУзкопрофильный паспортист. Нужен ли Деклан Райс «Арсеналу»?
    Все новости спорта

    Тим обыграет Хюслера с разгромным счетом?

    Хюслер — Тим. Прогноз (к. 1.90) и ставки на турнир в Мюнхене 20 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Доминик Тим
    Прогноз и ставки на Хюслер — Тим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против швейцарца Марка-Андреа Хюслера во втором круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 17:00 мск. Хюслер — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хюслер

    У Марка-Андреа в первом круге был непростой матч против Кайла Эдмунда.

    Швейцарец дожал британского теннисиста только в третьем сете — 7:6, 4:6, 6:3.

    На прошлой неделе Хюслер не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Монте-Карло , сразу же проиграв испанцу Хауме Муньяру.

    На грунтовом «челленджере» в Мехико 26-летний теннисист прошел лишь один раунд.

    Также стоит отметить, что в этом году Хюслер еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

    Тим

    Доминик в предыдущем матче встречался с Констаном Лестьенном. Австриец забрал первый сет со счетом 6:3, при этом показав очень классный теннис.

    Тим был настолько хорошо, что француз в итоге решил не продолжать матч, снявшись сразу после первой партии.

    В Монте-Карло бывшая третья ракетка мира начал с бодрой победы над Ришаром Гаске, после чего уступил Хольгеру Руне (2:6, 4:6).

    Все прогнозы на теннис

    Пока что главным достижением Тима в этом сезоне остается выход в четвертьфинал турнира в португальском Эшториле.

    Прогноз и ставка

    На Хюслера в этом матче можно поставить за 3.30, победу Тима букмекеры предлагают за 1.33.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Вполне логично предположить, что Доминик спокойно выйдет в следующий раунд. Хюслер пока далек от того уровня, благодаря которому он совершил прорыв во второй половине прошлого сезона.

    Ставка — победа Тима в двух сетах за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.81
  • Прогноз на матч Ухань Фри Таунс — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.09
  • Прогноз на матч Варильяс — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эванс — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алькарас — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Сивасспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.12
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.17
  • Прогноз на матч Юнион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хюслер — Тим: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на теннис. Тим обыграет Хюслера с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры