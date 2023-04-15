Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 14:30 мск. Рублев — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Андрей пятый раз в карьере вышел в полуфинал на уровне турнира серии «Мастерса» и второй раз в Монте-Карло.

Вряд ли кто-то ждал от Рублева такого результата, но надо признать, что ему повезло с сеткой.

В пятницу россиянин одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом — 6:1, 7:6. Немец перед этим красиво остановил Алекса Де Минаура и Каспера Рууда, но на этот раз ему не удалось показать свой лучший теннис.

Перед этим Рублев одержал волевую победу над испанцем Хауме Муньяром и выиграл у Карена Хачанова (7:6, 6:2).

Фриц

Тейлор тем временем впервые добрался до полуфинала на грунтовом «Мастерсе».

В четвертьфинале Фриц остановил Стефаноса Циципаса, чемпиона двух предыдущих турниров в Монте-Карло — 6:2, 6:4.

И это была очень убедительная победа. Американец воспользовался неубедительная игрой грека на подаче, взяв на приеме четыре гейма.

Все прогнозы на теннис

Фриц взял 80 процентов очков в розыгрышах на первом мяче и 70 процентов — на втором.

В предыдущих раундах Тейлор остановил швейцарца Стэна Вавринку и чеха Иржи Легечку.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.85, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.95.

В последнее время Тейлор стал неудобным соперником для Андрея.

В конце 2021 года Рублев проиграл Фрицу на «Мастерсе» в Париже, а в прошлом сезоне — на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Цинциннати.

И на этой неделе американец тоже играет довольно убедительно. Особенно показательным в этом плане стал, конечно же, матч с Циципасом.

В общем, опасно сейчас ставить на победу российского теннисиста.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.29. Но при этом есть ощущение, что в финал все-таки выйдет Фриц.