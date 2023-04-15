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    Рублев обыграет Фрица и выйдет в финал?

    Рублев — Фриц. Прогноз (к. 2.29) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Фриц
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 14:30 мск. Рублев — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 15 Апреля 2023 года

    Рублев

    Андрей пятый раз в карьере вышел в полуфинал на уровне турнира серии «Мастерса» и второй раз в Монте-Карло.

    Вряд ли кто-то ждал от Рублева такого результата, но надо признать, что ему повезло с сеткой.

    В пятницу россиянин одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом — 6:1, 7:6. Немец перед этим красиво остановил Алекса Де Минаура и Каспера Рууда, но на этот раз ему не удалось показать свой лучший теннис.

    Перед этим Рублев одержал волевую победу над испанцем Хауме Муньяром и выиграл у Карена Хачанова (7:6, 6:2).

    Фриц

    Тейлор тем временем впервые добрался до полуфинала на грунтовом «Мастерсе».

    В четвертьфинале Фриц остановил Стефаноса Циципаса, чемпиона двух предыдущих турниров в Монте-Карло — 6:2, 6:4.

    И это была очень убедительная победа. Американец воспользовался неубедительная игрой грека на подаче, взяв на приеме четыре гейма.

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    Фриц взял 80 процентов очков в розыгрышах на первом мяче и 70 процентов — на втором.

    В предыдущих раундах Тейлор остановил швейцарца Стэна Вавринку и чеха Иржи Легечку.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.85, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.95.

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    В последнее время Тейлор стал неудобным соперником для Андрея.

    В конце 2021 года Рублев проиграл Фрицу на «Мастерсе» в Париже, а в прошлом сезоне — на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Цинциннати.

    И на этой неделе американец тоже играет довольно убедительно. Особенно показательным в этом плане стал, конечно же, матч с Циципасом.

    В общем, опасно сейчас ставить на победу российского теннисиста.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.29. Но при этом есть ощущение, что в финал все-таки выйдет Фриц.

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    Рублев — Фриц: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на теннис. Рублев обыграет Фрица и выйдет в финал?
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