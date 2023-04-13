ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ОсимхенОсимхен, Рамуш и еще семь центрфорвардов для «Челси» «Манчестер Сити» — «Бавария»Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию» «Милан» — «Наполи»«Милан» — «Наполи» 1:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Берреттини возьмет реванш у Руне?

    Берреттини — Руне. Прогноз (к. 1.94) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Маттео Берреттини Прогнозы на Хольгер Руне
    Прогноз и ставки на Берреттини — Руне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хольгер Руне
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против датчанина Хольгера Руне в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 16:30 мск. Берреттини — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 13 Апреля 2023 года

    Берреттини

    Маттео, похоже, наконец-то набрал оптимальную форму. Во всяком случае, на этой неделе он действительно показывает классный теннис.

    В первом круге Берреттини спокойно разобрался с американцем Максимом Кресси — 6:4, 6:2.

    В следующем матче итальянец одержал волевую победу над Франсиско Серундоло (5:7, 7:6, 6:4), который на старте турнира уверенно выиграл у Кэмерона Норри.

    Ключевым здесь стал, конечно же, тай-брейк второго сета — Берреттини воспользовался ошибками аргентинца и при этом вообще не ошибался на подаче.

    В решающем сете Маттео тоже не отдал ни одного гейма на подаче. Более того, у Серундоло даже брейк-пойнтов не было.

    Руне

    Хольгер в среду одержал уверенную победу над Домиником Тимом — 6:2, 6:4.

    После матча датчанин сделал дерзкое, но в целом справедливое замечание, что матч проходил на его условиях.

    Все прогнозы на теннис

    С учетом того, что Руне впервые в сезоне играл на грунте, то он действительно показал шикарный теннис.

    Хольгер забрал все геймы на собственной подаче и сделал три брейка, красиво подтвердив статус фаворита.

    Прогноз и ставка

    На Берреттини в этом матче можно поставить за 2.88, победу Руне букмекеры предлагают за 1.42.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В начале марта Хольгер разбил Маттео на турнире в Акапулько. Датчанин взял первый сет со счетом 6:0, а в начале второго итальянец снялся и покинул корт под свист трибун. Берреттини в тот день, по сути, капитулировал.

    Но в предстоящем матче вряд ли будет что-то подобное. Берреттини все-таки максимально мотивирован доказать, что в предыдущей игре против Руне произошло банальное недоразумение.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Айлендерс — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Гремио Бразил
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хуркач — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Штруфф — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рублев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Харри — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Джокович — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч ПАОК — Ламия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Берреттини — Руне: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на теннис. Берреттини возьмет реванш у Руне?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры