Берреттини
Маттео, похоже, наконец-то набрал оптимальную форму. Во всяком случае, на этой неделе он действительно показывает классный теннис.
В первом круге Берреттини спокойно разобрался с американцем Максимом Кресси — 6:4, 6:2.
В следующем матче итальянец одержал волевую победу над Франсиско Серундоло (5:7, 7:6, 6:4), который на старте турнира уверенно выиграл у Кэмерона Норри.
Ключевым здесь стал, конечно же, тай-брейк второго сета — Берреттини воспользовался ошибками аргентинца и при этом вообще не ошибался на подаче.
В решающем сете Маттео тоже не отдал ни одного гейма на подаче. Более того, у Серундоло даже брейк-пойнтов не было.
Руне
Хольгер в среду одержал уверенную победу над Домиником Тимом — 6:2, 6:4.
После матча датчанин сделал дерзкое, но в целом справедливое замечание, что матч проходил на его условиях.
С учетом того, что Руне впервые в сезоне играл на грунте, то он действительно показал шикарный теннис.
Хольгер забрал все геймы на собственной подаче и сделал три брейка, красиво подтвердив статус фаворита.
Прогноз и ставка
На Берреттини в этом матче можно поставить за 2.88, победу Руне букмекеры предлагают за 1.42.
В начале марта Хольгер разбил Маттео на турнире в Акапулько. Датчанин взял первый сет со счетом 6:0, а в начале второго итальянец снялся и покинул корт под свист трибун. Берреттини в тот день, по сути, капитулировал.
Но в предстоящем матче вряд ли будет что-то подобное. Берреттини все-таки максимально мотивирован доказать, что в предыдущей игре против Руне произошло банальное недоразумение.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.