Итальянец Маттео Берреттини сыграет против датчанина Хольгера Руне в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 16:30 мск. Берреттини — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Берреттини

Маттео, похоже, наконец-то набрал оптимальную форму. Во всяком случае, на этой неделе он действительно показывает классный теннис.

В первом круге Берреттини спокойно разобрался с американцем Максимом Кресси — 6:4, 6:2.

В следующем матче итальянец одержал волевую победу над Франсиско Серундоло (5:7, 7:6, 6:4), который на старте турнира уверенно выиграл у Кэмерона Норри.

Ключевым здесь стал, конечно же, тай-брейк второго сета — Берреттини воспользовался ошибками аргентинца и при этом вообще не ошибался на подаче.

В решающем сете Маттео тоже не отдал ни одного гейма на подаче. Более того, у Серундоло даже брейк-пойнтов не было.

Руне

Хольгер в среду одержал уверенную победу над Домиником Тимом — 6:2, 6:4.

После матча датчанин сделал дерзкое, но в целом справедливое замечание, что матч проходил на его условиях.

Все прогнозы на теннис

С учетом того, что Руне впервые в сезоне играл на грунте, то он действительно показал шикарный теннис.

Хольгер забрал все геймы на собственной подаче и сделал три брейка, красиво подтвердив статус фаворита.

Прогноз и ставка

На Берреттини в этом матче можно поставить за 2.88, победу Руне букмекеры предлагают за 1.42.

В начале марта Хольгер разбил Маттео на турнире в Акапулько. Датчанин взял первый сет со счетом 6:0, а в начале второго итальянец снялся и покинул корт под свист трибун. Берреттини в тот день, по сути, капитулировал.

Но в предстоящем матче вряд ли будет что-то подобное. Берреттини все-таки максимально мотивирован доказать, что в предыдущей игре против Руне произошло банальное недоразумение.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.