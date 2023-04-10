Австриец Доминик Тим сыграет против француза Ришара Гаске в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Гаске — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гаске

Ришар открыл грунтовую часть сезона на турнире в Марракеше. В первом же матче опытный француз проиграл соотечественнику Александру Мюллеру — 4:6, 4:6.

В марте Гаске выиграл по одному матчу на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, а также прошел один раунд на «челленджере» в Финиксе.

Главным достижением 36-летнего теннисиста в текущем сезоне пока что остается победа на турнире в новозеландском Окленде.

После этого Гаске ни разу не выигрывал больше одного матча.

В прошлом году Ришар провел на грунте 23 матча, в которых одержал 13 побед. На турнире в Женеве ему удалось дойти до полуфинала.

Тим

Доминик тем временем наконец-то прервал серию поражений. На минувшей неделе ему удалось дойти до четвертьфинала в португальском Эшториле.

В октябре прошлого года Тим пробился в полуфинал турнира в Антверпене, после чего выиграл лишь два из 12 матчей.

В Эшториле бывшая третья ракетка мира начал с победы над Себастьяном Офнером, после чего разгромил Бена Шелтона.

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В четвертьфинале Тим проиграл французу Кентену Алису — 1:6, 4:6. Австриец оказался не готов к идеальной игре соперника на подаче.

Но самое главное, что в игре Тима действительно есть прогресс.

Прогноз и ставка

На Гаске в этом матче можно поставить за 2.34, победу Тима букмекеры предлагают за 1.60.

Осенью Доминик выиграл у Ришара на турнире в Метце — 6:3, 7:6. Но даже с учетом этого факта, а также недавних успехов Тима в Эшториле, все равно лучше не трогать ставки на исход — Гаске по-прежнему способен удивлять.

Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.40.