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    Сможет ли Тим выиграть у Гаске?

    Гаске — Тим. Прогноз (к. 2.40) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Тим
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    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против француза Ришара Гаске в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Гаске — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 10 Апреля 2023 года
    Ришар Гаске
  • Франция
    •  Ришар Гаске 11:00 Доминик Тим Доминик Тим
  • Австрия
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    Гаске

    Ришар открыл грунтовую часть сезона на турнире в Марракеше. В первом же матче опытный француз проиграл соотечественнику Александру Мюллеру — 4:6, 4:6.

    В марте Гаске выиграл по одному матчу на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, а также прошел один раунд на «челленджере» в Финиксе.

    Главным достижением 36-летнего теннисиста в текущем сезоне пока что остается победа на турнире в новозеландском Окленде.

    После этого Гаске ни разу не выигрывал больше одного матча.

    В прошлом году Ришар провел на грунте 23 матча, в которых одержал 13 побед. На турнире в Женеве ему удалось дойти до полуфинала.

    Тим

    Доминик тем временем наконец-то прервал серию поражений. На минувшей неделе ему удалось дойти до четвертьфинала в португальском Эшториле.

    В октябре прошлого года Тим пробился в полуфинал турнира в Антверпене, после чего выиграл лишь два из 12 матчей.

    В Эшториле бывшая третья ракетка мира начал с победы над Себастьяном Офнером, после чего разгромил Бена Шелтона.

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    В четвертьфинале Тим проиграл французу Кентену Алису — 1:6, 4:6. Австриец оказался не готов к идеальной игре соперника на подаче.

    Но самое главное, что в игре Тима действительно есть прогресс.

    Прогноз и ставка

    На Гаске в этом матче можно поставить за 2.34, победу Тима букмекеры предлагают за 1.60.

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    Осенью Доминик выиграл у Ришара на турнире в Метце — 6:3, 7:6. Но даже с учетом этого факта, а также недавних успехов Тима в Эшториле, все равно лучше не трогать ставки на исход — Гаске по-прежнему способен удивлять.

    Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Гаске — Тим: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тим выиграть у Гаске?
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