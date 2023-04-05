Россиянка Варвара Грачева сыграет против Магды Линетт из Польши во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:30 мск. Линетт — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Линетт

Магда оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

То же самое было на недавних крупных турнирах в США. Польская теннисистка продолжает пожинать плоды после успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии, где ей удалось дойти до полуфинала.

В конце марта Линетт добралась до четвертого круга на турнире в Майами. После побед над Евгений Родиной и Викторией Азаренко 19-я ракетка мира уступила Джессике Пегуле.

В этом сезоне Линетт еще ни разу не играла на грунте. В прошлом году ее главным достижением на этом покрытии стал выход в четвертьфинал как раз на турнире в Чарльстоне.

Грачева

Варвара тем временем в первом круге выиграла у Анны-Лены Фридзам — 7:6, 6:2.

В отличие от двух предыдущих матчей против немки, на этот раз Грачева, в основном, контролировала ситуацию на корте.

Россиянка классно провела второй сет, по ходу которого сделала два брейка и ни разу не потеряла подачу. Более того, у соперницы не было ни одного брейк-пойнта.

Все прогнозы на теннис

В общем, Грачева легко перешла с харда на грунт. И также стоит отметить, что она выиграла 15 из 18-ти последних матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на выход в следующий раунд. На победу Линетт можно поставить за 1.88, а на Грачеву — за 1.92.

А мы рискнем предположить, что Варвара остановит польскую теннисистку. Прогресс россиянки не может не впечатлять. Возможно, это связано с тем, что она вот-вот получит французское гражданство и сможет спокойно играть на любых турнирах.

И еще один нюанс: в конце февраля Грачева выиграла у Линетт на турнире в Остине.

Ставка — победа Грачевой за 1.92.