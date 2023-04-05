Поляк Хуберт Хуркач сыграет против испанца Бернабе Сапаты-Миральеса во втором круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 14:00 мск. Сапата-Миральес — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сапата-Миральес

Бернабе начал турнир с уверенной победы над португальцем Энрике Рошей — 6:4, 6:2. По сути, для него это была всего лишь разминка.

Испанец провел первые матчи на грунте еще в феврале. И сразу на двух турнирах ему удалось дойти до полуфинала — в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

В первом случае Сапата-Миральес проиграл в 1/2-й Карлосу Алькарасу, а во втором — Кэмерону Норри. При этом британцу он уступил на решающем тай-брейке.

В прошлом году Бернабе провел на грунте 59 матчей (38 побед и 21 поражение), а его главным успехом стал выход в четвертый круг Ролан Гаррос.

Хуркач

Хуберт тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

В отличие от Сапаты-Миральеса, он еще ни разу в этом году не играл на грунте.

В прошлом месяце польский теннисист дошел до четвертьфинала в Дубае и выиграл по одному матчу на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, на которых тоже начинал сразу со второго круга.

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Хуркач неплохо провел прошлогодний грунтовый сезон. На «Мастерсах» в Монте-Карло ему удалось дойти до четвертьфинала, а на Ролан Гаррос — до четвертого круга.

Прогноз и ставка

На Сапату-Миральеса в этом матче можно поставить за 2.83, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.43.

Хуберта ждет непростой матч, в этом нет никаких сомнений. Вполне вероятно, что все решится только в третьем сете. Либо же будет две затяжные партии, в том числе как минимум с одним тай-брейком. На грунте Сапата-Миральес может удивить почти кого угодно.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.97.