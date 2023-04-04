Испанец Фернандо Вердаско сыграет против австралийца Джейсона Кублера в первом круге турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 02:00 мск. Вердаско — Кублер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вердаско

В этом году Фернандо пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

Вердаско не смог пройти первый круг на турнирах в Далласе, Делрей-Бич и Дохе.

На Открытом чемпионате Австралии 39-летний теннисист проиграл во втором раунде квалификации.

В прошлом году Вердаско за весь сезон выиграл лишь пять матчей на уровне основной сетки ATP. При этом на «челленджерах» бывшая седьмая ракетка мира тоже не блистал.

Кублер

Джейсон тем временем в середине прошлого месяца прошел два раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Австралиец выиграл у Лоренцо Сонего и Григора Димитрова, после чего уступил Фрэнсису Тиафо.

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Примечательно, что в этом году Кублер не смог пройти первый круг только на одном турнире — в Майами. Здесь он сразу проиграл бразильцу Тиаго Монтейро.

В прошлом году Кублер прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Ролан Гаррос. Как ни странно, он довольно неплохо играет на грунте.

Прогноз и ставка

На Вердаско в этом матче можно поставить за 4.05, победу Кублера букмекеры предлагают за 1.24.

У Вердаско, конечно, невероятный опыт, но возраст все-таки начинает сказывается, причем уже довольно давно.

Скорее всего, австралийцу хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Кублера с форой по геймам (-4,5) за 1.94.