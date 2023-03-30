Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 20:00 мск. Юбэнкс — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Юбэнкс

Кристофер впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире серии «Мастерс».

Более того, для американца, который только на следующей дебютирует в топ-100. это вообще первый выход в четвертьфинал на уровне ATP.

Юбэнкс попал в основную сетку через квалификацию. В первом круге 26-летний теннисист выиграл у Дениса Кудлы, после чего ему удалось остановить Борну Чорича и Грегуара Баррера.

В четвертом круге 110-я ракетка мира выиграл на двух тай-брейках у француза Адриана Маннарино.

Примечательно, что до «Мастерса» в Майами Юбэнкс в этом году выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

Медведев

Даниил тем временем третий год подрял добрался в Майами до четвертьфинала.

В четвертом раунде Медведев спокойно переиграл Кентена Алиса — 4:6, 2:6.

Французу все-таки не удалось стать серьезным препятствием для российского теннисиста, который ни разу не отдал свою подачу и сделал три брейка.

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При этом интересно, что у Алиса не было ни одного брейк-пойнта. Медведев полностью контролировал ситуацию на корте.

Медведев выиграла 22 из 23-х последних матчей.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Медведева в предстоящем матче. На Юбэнкса можно поставить за 11.00.

Как ни крути, а здесь все очевидно — вряд ли у Даниила будут хоть малейшие проблемы в игре против соперника, который ранее никогда не играл на таком уровне. Скорее всего, россиянин выиграет с разгромным счетом.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 2.07.