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    Медведев устроит погром американцу?

    Юбэнкс — Медведев. Прогноз (к. 2.07) и ставки на «Мастерс» в Майами 30 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Юбэнкс — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 20:00 мск. Юбэнкс — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 30 Марта 2023 года

    Юбэнкс

    Кристофер впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире серии «Мастерс».

    Более того, для американца, который только на следующей дебютирует в топ-100. это вообще первый выход в четвертьфинал на уровне ATP.

    Юбэнкс попал в основную сетку через квалификацию. В первом круге 26-летний теннисист выиграл у Дениса Кудлы, после чего ему удалось остановить Борну Чорича и Грегуара Баррера.

    В четвертом круге 110-я ракетка мира выиграл на двух тай-брейках у француза Адриана Маннарино.

    Примечательно, что до «Мастерса» в Майами Юбэнкс в этом году выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Медведев

    Даниил тем временем третий год подрял добрался в Майами до четвертьфинала.

    В четвертом раунде Медведев спокойно переиграл Кентена Алиса — 4:6, 2:6.

    Французу все-таки не удалось стать серьезным препятствием для российского теннисиста, который ни разу не отдал свою подачу и сделал три брейка.

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    При этом интересно, что у Алиса не было ни одного брейк-пойнта. Медведев полностью контролировал ситуацию на корте.

    Медведев выиграла 22 из 23-х последних матчей.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Медведева в предстоящем матче. На Юбэнкса можно поставить за 11.00.

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    Как ни крути, а здесь все очевидно — вряд ли у Даниила будут хоть малейшие проблемы в игре против соперника, который ранее никогда не играл на таком уровне. Скорее всего, россиянин выиграет с разгромным счетом.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 2.07.

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    Юбэнкс — Медведев: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на теннис. Медведев устроит погром американцу?
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