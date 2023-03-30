Юбэнкс
Кристофер впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире серии «Мастерс».
Более того, для американца, который только на следующей дебютирует в топ-100. это вообще первый выход в четвертьфинал на уровне ATP.
Юбэнкс попал в основную сетку через квалификацию. В первом круге 26-летний теннисист выиграл у Дениса Кудлы, после чего ему удалось остановить Борну Чорича и Грегуара Баррера.
В четвертом круге 110-я ракетка мира выиграл на двух тай-брейках у француза Адриана Маннарино.
Примечательно, что до «Мастерса» в Майами Юбэнкс в этом году выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.
Медведев
Даниил тем временем третий год подрял добрался в Майами до четвертьфинала.
В четвертом раунде Медведев спокойно переиграл Кентена Алиса — 4:6, 2:6.
Французу все-таки не удалось стать серьезным препятствием для российского теннисиста, который ни разу не отдал свою подачу и сделал три брейка.
При этом интересно, что у Алиса не было ни одного брейк-пойнта. Медведев полностью контролировал ситуацию на корте.
Медведев выиграла 22 из 23-х последних матчей.
Прогноз и ставка
У букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Медведева в предстоящем матче. На Юбэнкса можно поставить за 11.00.
Как ни крути, а здесь все очевидно — вряд ли у Даниила будут хоть малейшие проблемы в игре против соперника, который ранее никогда не играл на таком уровне. Скорее всего, россиянин выиграет с разгромным счетом.
Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 2.07.