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    Хачанов наконец-то обыграет Циципаса?

    Хачанов — Циципас. Прогноз (к. 2.27) и ставки на «Мастерс» в Майами 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Циципас
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:30 мск. Хачанов — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Карен впервые после Открытого чемпионата Австралии выиграл два матча подряд.

    В предыдущем раунде Хачанов уверенно разобрался с Иржи Легечкой — 6:2, 6:4.

    Талантливый чех, по всей видимости, оказался не готов к тому, что россиянин будет столь классно играть на собственной подаче — Иржи так и не взял на приеме хотя бы один гейм.

    Очевидно, что это был лучший матч Хачанова за последние несколько месяцев.

    В первом матче Карен одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:1, 3:6, 6:3.

    Циципас

    Стефанос тем временем провел пока лишь один матч на текущем турнире.

    Француз Ришар Гаске, с которым он долже был встретиться в самом начале, снялся незадолго до матча из-за травмы.

    Поэтому свой первый матч Циципас провел только в третьем раунде. Третья ракетка мира с трудом выиграл у чилийца Кристиана Гарина — 6:3, 4:6, 6:4.

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    Грек здорово провел первую и третью партии, в которых у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

    Циципас ранее лишь однажды доходил в Майами до четвертьфинала — в сезоне-2021.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.02, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.80.

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    Карен ни разу не обыгрывал Стефа в официальных матчах. На данный момент счет 6-0 в пользу грека.

    В январе Циципас остановил Хачанова на Открытом чемпионате Австралии. Россиянину тогда удалось взять одну партию, но в целом соперник действительно был лучше.

    Но сейчас у Хачанова, по всей видимости, будет шанс размочить счет в этом противостоянии. Как известно, Циципаса уже некоторое время беспокоит плечо, из-за чего у него не всегда есть возможность играть в полную силу.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

    Скорее всего, все решится в третьем сете. И наверняка в этом матче теннисистам понадобится как минимум один тай-брейк.

    И да, на этот раз, пожалуй, лучше не ставить против Хачанова.

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    Хачанов — Циципас: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на теннис. Хачанов наконец-то обыграет Циципаса?
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