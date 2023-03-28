Хачанов
Карен впервые после Открытого чемпионата Австралии выиграл два матча подряд.
В предыдущем раунде Хачанов уверенно разобрался с Иржи Легечкой — 6:2, 6:4.
Талантливый чех, по всей видимости, оказался не готов к тому, что россиянин будет столь классно играть на собственной подаче — Иржи так и не взял на приеме хотя бы один гейм.
Очевидно, что это был лучший матч Хачанова за последние несколько месяцев.
В первом матче Карен одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:1, 3:6, 6:3.
Циципас
Стефанос тем временем провел пока лишь один матч на текущем турнире.
Француз Ришар Гаске, с которым он долже был встретиться в самом начале, снялся незадолго до матча из-за травмы.
Поэтому свой первый матч Циципас провел только в третьем раунде. Третья ракетка мира с трудом выиграл у чилийца Кристиана Гарина — 6:3, 4:6, 6:4.
Грек здорово провел первую и третью партии, в которых у соперника не было ни одного брейк-пойнта.
Циципас ранее лишь однажды доходил в Майами до четвертьфинала — в сезоне-2021.
Прогноз и ставка
На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.02, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.80.
Карен ни разу не обыгрывал Стефа в официальных матчах. На данный момент счет 6-0 в пользу грека.
В январе Циципас остановил Хачанова на Открытом чемпионате Австралии. Россиянину тогда удалось взять одну партию, но в целом соперник действительно был лучше.
Но сейчас у Хачанова, по всей видимости, будет шанс размочить счет в этом противостоянии. Как известно, Циципаса уже некоторое время беспокоит плечо, из-за чего у него не всегда есть возможность играть в полную силу.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.
Скорее всего, все решится в третьем сете. И наверняка в этом матче теннисистам понадобится как минимум один тай-брейк.
И да, на этот раз, пожалуй, лучше не ставить против Хачанова.