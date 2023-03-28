Россиянин Карен Хачанов сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:30 мск. Хачанов — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен впервые после Открытого чемпионата Австралии выиграл два матча подряд.

В предыдущем раунде Хачанов уверенно разобрался с Иржи Легечкой — 6:2, 6:4.

Талантливый чех, по всей видимости, оказался не готов к тому, что россиянин будет столь классно играть на собственной подаче — Иржи так и не взял на приеме хотя бы один гейм.

Очевидно, что это был лучший матч Хачанова за последние несколько месяцев.

В первом матче Карен одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:1, 3:6, 6:3.

Циципас

Стефанос тем временем провел пока лишь один матч на текущем турнире.

Француз Ришар Гаске, с которым он долже был встретиться в самом начале, снялся незадолго до матча из-за травмы.

Поэтому свой первый матч Циципас провел только в третьем раунде. Третья ракетка мира с трудом выиграл у чилийца Кристиана Гарина — 6:3, 4:6, 6:4.

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Грек здорово провел первую и третью партии, в которых у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

Циципас ранее лишь однажды доходил в Майами до четвертьфинала — в сезоне-2021.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.02, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.80.

Карен ни разу не обыгрывал Стефа в официальных матчах. На данный момент счет 6-0 в пользу грека.

В январе Циципас остановил Хачанова на Открытом чемпионате Австралии. Россиянину тогда удалось взять одну партию, но в целом соперник действительно был лучше.

Но сейчас у Хачанова, по всей видимости, будет шанс размочить счет в этом противостоянии. Как известно, Циципаса уже некоторое время беспокоит плечо, из-за чего у него не всегда есть возможность играть в полную силу.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

Скорее всего, все решится в третьем сете. И наверняка в этом матче теннисистам понадобится как минимум один тай-брейк.

И да, на этот раз, пожалуй, лучше не ставить против Хачанова.