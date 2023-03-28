Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:30 мск. Алькарас — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос в предыдущем матче одержал победу над Душаном Лайовичем — 6:0, 7:6.

В первом сете серб вообще не понимал, что происходит, а во втором испанцу пришлось побегать.

Алькарас не смог подать на матч при счете 5:4, после чего едва не позволил Лайовичу отыграться на тай-брейке со счета 2:6.

Для Карлоса, возможно, даже хорошо, что соперник заставил его оказаться в стрессовой ситуации. Такие моменты тоже часто идут на пользу.

В этом году Алькарас выиграл 16 из 17 матчей.

Пол

Томми в третьем круге выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины — 6:3, 7:5.

Испанец не очень уверенно играл на подаче, позволив Полу взять на приеме четыре гейма.

У американца, правда, тоже были ошибки, но в целом он все равно выглядел заметно лучше соперника.

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Перед этим у полуфиналиста Australian Open-2023 был непростой матч против швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 5:7, 6:3, 6:4.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.15, победу Пола букмекеры предлагают за 5.40.

У Карлоса остались не самые приятные воспоминания после предыдущей встречи с американцем.

В прошлом сезоне Пол сенсационно выиграл у Алькараса на «Мастерсе» в Монреале — 6:7, 7:6, 6:3.

В том числе именно по этой причине испанец очень лестно отзывался об игре Томми накануне предстоящей встречи. А это говорит о том, что у первой ракетки будет сумасшедший настрой.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 1.98. До разгрома здесь вряд ли дойдет.