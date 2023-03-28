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    Сможет ли Алькарас взять реванш у Пола?

    Алькарас — Пол. Прогноз (к. 1.98) и ставки на «Мастерс» в Майами 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Пол
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:30 мск. Алькарас — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 28 Марта 2023 года

    Алькарас

    Карлос в предыдущем матче одержал победу над Душаном Лайовичем — 6:0, 7:6.

    В первом сете серб вообще не понимал, что происходит, а во втором испанцу пришлось побегать.

    Алькарас не смог подать на матч при счете 5:4, после чего едва не позволил Лайовичу отыграться на тай-брейке со счета 2:6.

    Для Карлоса, возможно, даже хорошо, что соперник заставил его оказаться в стрессовой ситуации. Такие моменты тоже часто идут на пользу.

    В этом году Алькарас выиграл 16 из 17 матчей.

    Пол

    Томми в третьем круге выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины — 6:3, 7:5.

    Испанец не очень уверенно играл на подаче, позволив Полу взять на приеме четыре гейма.

    У американца, правда, тоже были ошибки, но в целом он все равно выглядел заметно лучше соперника.

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    Перед этим у полуфиналиста Australian Open-2023 был непростой матч против швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 5:7, 6:3, 6:4.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.15, победу Пола букмекеры предлагают за 5.40.

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    У Карлоса остались не самые приятные воспоминания после предыдущей встречи с американцем.

    В прошлом сезоне Пол сенсационно выиграл у Алькараса на «Мастерсе» в Монреале — 6:7, 7:6, 6:3.

    В том числе именно по этой причине испанец очень лестно отзывался об игре Томми накануне предстоящей встречи. А это говорит о том, что у первой ракетки будет сумасшедший настрой.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 1.98. До разгрома здесь вряд ли дойдет.

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    Алькарас — Пол: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Алькарас взять реванш у Пола?
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