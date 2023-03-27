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    У Хачанова будут проблемы в игре с Легечкой?

    Хачанов — Легечка. Прогноз (к. 2.12) и ставки на «Мастерс» в Майами 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Легечка
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против чеха Иржи Легечки в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 18:00 мск. Хачанов — Легечка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 27 Марта 2023 года

    Хачанов

    Карен начал турнир с победы над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:1, 3:6, 6:3.

    Без проблем, как обычно, не обошлось. Россиянин слабо провел вторую партию, но в решающей все-таки дожал соперника, который в этом году выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    Хачанов показал неплохую игру на первой подаче, тогда как на втором мяче ему удалось взять лишь 36 процентов очков.

    Хачанов выиграл всего лишь второй матч после Открытого чемпионата Австралии, где ему удалось дойти до полуфинала.

    Легечка

    В отличие от Хачанова, Легечке пришлось стартовать с первого раунда. Чех начал с уверенной победы над аргентинцем Федерико Корией — 6:3, 6:4.

    Во втором круге Иржи выиграл у итальянца Лоренцо Музетти — 6:4, 6:4.

    Примечательно, что в обоих матчах 21-летний теннисист не отдал ни одного гейма на собственной подаче. Более того, у соперников на двоих был лишь один брейк-пойнт.

    Все прогнозы на теннис

    В первой половине месяца Легечка прошел один раунд на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Финиксе.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.72, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.12.

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    Карена ждет непростая игра, в этом нет никаких сомнений. Более того, есть подозрение, что россиянин не сможет выйти в следующий раунд.

    Как и на Australian Open, где он дошел до четвертьфинала, чех показывает в Майами шикарный теннис.

    Ставка — победа Легечки за 2.12.

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    Хачанов — Легечка: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на теннис. У Хачанова будут проблемы в игре с Легечкой?
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