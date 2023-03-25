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    Гаске воспользуется проблемами Циципаса?

    Гаске — Циципас. Прогноз (к. 2.20) и ставки на «Мастерс» в Майами 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Ришара Гаске во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 18:00 мск. Гаске — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 25 Марта 2023 года

    Гаске

    Ришар в первом круге выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла — 6:4, 3:6, 6:1.

    Примечательно, что в первом и третьем сетах у соперника француза не было ни одного брейк-пойнта — эти партии он провел просто идеально.

    На недавнем турнире в Индиан-Уэллсе Гаске в первом раунде одержал волевую победу над Борной Гойо, после чего уступил Яннику Синнеру (3:6, 6:7).

    Кроме того, 36-летний теннисист выиграл один матч на «челленджере» в Финиксе. Во втором раунде Ришар проиграла Александару Ковачевичу.

    Гаске ни разу не выигрывал два матча подряд после победы на турнире в новозеландском Окленде в середине января.

    Циципас

    Стефанос тем временем провалил «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сразу же проиграв Джордану Томпсону (6:7, 6:4, 6:7).

    На самом деле Циципас не хотел там играть из-за травмы плеча, но позже признался, что вынужден был выйти на корт из-за правил ATP.

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    И судя по всему, грека по-прежнему беспокоит повреждение. Скорее всего, в оптимальной форме он будет уже ближе к основным турнирам на грунте.

    После Открытого чемпионата Австралии Циципас провел лишь два матча в рамках Кубка Дэвиса и выступил на турнирах в Роттердаме и Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    На Гаске в этом матче можно поставить за 4.75, победу Циципаса букмекеры предлагают 1.19.

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    У Стефа явно и настрой не тот, и травма периодически беспокоит, поэтому логично предположить, что француз точно не проиграет с разгромным счет. Более того, вполне вероятно, что Ришар возьмет хотя бы сет.

    Ставка — Гаске выиграет хотя бы один сет за 2.23.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,5 за 2.20.

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    Гаске — Циципас: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на теннис. Гаске воспользуется проблемами Циципаса?
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