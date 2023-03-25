Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Ришара Гаске во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 18:00 мск. Гаске — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гаске

Ришар в первом круге выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла — 6:4, 3:6, 6:1.

Примечательно, что в первом и третьем сетах у соперника француза не было ни одного брейк-пойнта — эти партии он провел просто идеально.

На недавнем турнире в Индиан-Уэллсе Гаске в первом раунде одержал волевую победу над Борной Гойо, после чего уступил Яннику Синнеру (3:6, 6:7).

Кроме того, 36-летний теннисист выиграл один матч на «челленджере» в Финиксе. Во втором раунде Ришар проиграла Александару Ковачевичу.

Гаске ни разу не выигрывал два матча подряд после победы на турнире в новозеландском Окленде в середине января.

Циципас

Стефанос тем временем провалил «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сразу же проиграв Джордану Томпсону (6:7, 6:4, 6:7).

На самом деле Циципас не хотел там играть из-за травмы плеча, но позже признался, что вынужден был выйти на корт из-за правил ATP.

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И судя по всему, грека по-прежнему беспокоит повреждение. Скорее всего, в оптимальной форме он будет уже ближе к основным турнирам на грунте.

После Открытого чемпионата Австралии Циципас провел лишь два матча в рамках Кубка Дэвиса и выступил на турнирах в Роттердаме и Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Гаске в этом матче можно поставить за 4.75, победу Циципаса букмекеры предлагают 1.19.

У Стефа явно и настрой не тот, и травма периодически беспокоит, поэтому логично предположить, что француз точно не проиграет с разгромным счет. Более того, вполне вероятно, что Ришар возьмет хотя бы сет.

Ставка — Гаске выиграет хотя бы один сет за 2.23.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,5 за 2.20.