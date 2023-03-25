Гаске
Ришар в первом круге выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла — 6:4, 3:6, 6:1.
Примечательно, что в первом и третьем сетах у соперника француза не было ни одного брейк-пойнта — эти партии он провел просто идеально.
На недавнем турнире в Индиан-Уэллсе Гаске в первом раунде одержал волевую победу над Борной Гойо, после чего уступил Яннику Синнеру (3:6, 6:7).
Кроме того, 36-летний теннисист выиграл один матч на «челленджере» в Финиксе. Во втором раунде Ришар проиграла Александару Ковачевичу.
Гаске ни разу не выигрывал два матча подряд после победы на турнире в новозеландском Окленде в середине января.
Циципас
Стефанос тем временем провалил «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сразу же проиграв Джордану Томпсону (6:7, 6:4, 6:7).
На самом деле Циципас не хотел там играть из-за травмы плеча, но позже признался, что вынужден был выйти на корт из-за правил ATP.
И судя по всему, грека по-прежнему беспокоит повреждение. Скорее всего, в оптимальной форме он будет уже ближе к основным турнирам на грунте.
После Открытого чемпионата Австралии Циципас провел лишь два матча в рамках Кубка Дэвиса и выступил на турнирах в Роттердаме и Индиан-Уэллсе.
Прогноз и ставка
На Гаске в этом матче можно поставить за 4.75, победу Циципаса букмекеры предлагают 1.19.
У Стефа явно и настрой не тот, и травма периодически беспокоит, поэтому логично предположить, что француз точно не проиграет с разгромным счет. Более того, вполне вероятно, что Ришар возьмет хотя бы сет.
Ставка — Гаске выиграет хотя бы один сет за 2.23.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,5 за 2.20.