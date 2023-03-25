Макдональд
Маккензи в первом раунде спокойно выиграл у колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:2.
Американец в этом матче отыграл девять из 10-ти брейк-пойнтов и взял на приеме четыре гейма.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Макдональд в первом круге разгромил серба Филипа Краиновича, после чего уступил Хольгеру Руне.
В начале месяца Макдональд дошел до четвертьфинала в Акапулько, а перед этим ему удалось добраться до полуфинала в Делрей-Бич.
Берреттини
Маттео тем временем стал едва ли не главным претендентом на звание худшего игрока первой половины сезона.
В Индиан-Уэллсе Берреттини в первом же матче проиграл японцу Таро Даниэлю.
Вскоре после этого итальянец поехал на «челленджер» в Финиксе, где кое-как выиграл два матча, после чего сенсационно уступил россиянину Александру Шевченко.
Кроме того, на турнире в Акапулько Берреттини провел ужасный матч против Хольгера Руне. Первый сет Маттео отдал со счетом 0:6, а во втором при 0:1 просто снялся и покинул корт под свист трибун.
Плюс можно вспомнить, что на Открытом чемпионате Австралии Берреттини не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв Энди Маррею.
Прогноз и ставка
На Макдональда в этом матче можно поставить за 2.50, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.53.
В прошлом году Маттео с трудом выиграл у американца на турнире в Неаполе. Тогда все решилось в третьем сете.
И предстоящий матч, скорее всего, тоже не станет для Берреттини легкой прогулкой. Судя по недавним турнирам, он пока далек от своей оптимальной формы.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.