Итальянец Маттео Берреттини сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 19:30 мск. Макдональд — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Макдональд

Маккензи в первом раунде спокойно выиграл у колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:2.

Американец в этом матче отыграл девять из 10-ти брейк-пойнтов и взял на приеме четыре гейма.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Макдональд в первом круге разгромил серба Филипа Краиновича, после чего уступил Хольгеру Руне.

В начале месяца Макдональд дошел до четвертьфинала в Акапулько, а перед этим ему удалось добраться до полуфинала в Делрей-Бич.

Берреттини

Маттео тем временем стал едва ли не главным претендентом на звание худшего игрока первой половины сезона.

В Индиан-Уэллсе Берреттини в первом же матче проиграл японцу Таро Даниэлю.

Вскоре после этого итальянец поехал на «челленджер» в Финиксе, где кое-как выиграл два матча, после чего сенсационно уступил россиянину Александру Шевченко.

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Кроме того, на турнире в Акапулько Берреттини провел ужасный матч против Хольгера Руне. Первый сет Маттео отдал со счетом 0:6, а во втором при 0:1 просто снялся и покинул корт под свист трибун.

Плюс можно вспомнить, что на Открытом чемпионате Австралии Берреттини не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв Энди Маррею.

Прогноз и ставка

На Макдональда в этом матче можно поставить за 2.50, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.53.

В прошлом году Маттео с трудом выиграл у американца на турнире в Неаполе. Тогда все решилось в третьем сете.

И предстоящий матч, скорее всего, тоже не станет для Берреттини легкой прогулкой. Судя по недавним турнирам, он пока далек от своей оптимальной формы.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.