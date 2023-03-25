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    Хачанов спокойно обыграет обидчика Котова

    Хачанов — Этчеверри. Прогноз (к. 1.87) и ставки на «Мастерс» в Майами 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Этчеверри
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:30 мск. Хачанов — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 25 Марта 2023 года

    Хачанов

    Карен после Открытого чемпионата Австралии, где ему удалось дойти до полуфинала, до сих пор провел лишь три матча.

    Возвращение после перерыва получается далеко не таким простым, как ожидалось. Более того, есть ощущение, что пауза не пошла на пользу россиянину.

    В Дубае Хачанов сразу же проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу (5:7, 2:6).

    А на Мастерсе« в Индиан-Уэллсе Карен после победы над Оскаром Отте уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

    Хачанов ранее ни разу не проходил в Майами дальше третьего раунда.

    Этчеверри

    Томас тем временем начал турнир с классной победы над Павлом Котовым — 6:2, 6:2.

    Россиянин много ошибался в геймах на собственной подаче, позволив аргентинцу взять на приеме четыре гейма. При этом у Котова не было ни одного брейк-пойнта.

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    Примечательно, что Этчеверри выиграл всего лишь второй в этом году матч на харде на уровне основной сетки ATP.

    Главным пока что достижением Этчеверри в текущем сезоне остается выход в финал турнира в чилийском Сантьяго.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.30, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 3.52.

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    В отличие от Котова, у Карена вряд ли будут серьезные проблемы в игре с Этчеверри.

    Как и в матче с Отте в Индиан-Уэллсе, россиянину, скорее всего, хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Хачанова в двух сетах за 1.87.

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    Хачанов — Этчеверри: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на теннис. Хачанов спокойно обыграет обидчика Котова
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