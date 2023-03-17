Алькарас
Карлос на удивление легко прошел предыдущие раунды. Опасения были связаны с тем, что это его первый турнир на харде после травмы.
В первом матче Алькарас спокойно остановил австралийца Танаси Коккинакиса — 6:3, 6:3.
После этого испанец выиграла у Таллона Грикспора — 7:6, 6:3. В этом матче 19-летний теннисист одержал сотую победу на уровне ATP.
В четвертом раунде Алькарас встречался с Джеком Дрейпером. Первый сет вторая ракетка мира забрал со счетом 6:2, а в начале следующей партии британец снялся из-за травмы.
Оже-Альяссим
У Феликса тем временем был далеко не такой простой путь до четвертьфинала.
В четвертом круге канадец одержал волевую победу над Томми Полом — 3:6, 6:3, 7:6.
В решающей партии Оже-Альяссим уступал с брейком и спас шесть матчболов — три из них на тай-брейке. В общем, настоящий теннисный эпик.
В предыдущих матчах Оже-Альяссим выиграл у испанца Педро Мартинеса (7:6, 6:4) и аргентинца Франсиско Серундоло (7:5, 6:4).
Прогноз и ставка
На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 3.68.
У Карлоса не самая позитивная история встреч с Феликсом. Алькарас проиграл три предыдущих матча против канадца.
В прошлом году Оже-Альяссим выиграл у испанца на Кубке Дэвиса и в полуфинале турнира в Базеле.
Несмотря на то, что Алькараса считают явным фаворитом, ставки на исход лучше не трогать. Феликс вполне может тормознуть вторую ракетку мира за счет классной игры на собственной подаче.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96.