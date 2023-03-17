Испанец Карлос Алькарас сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 04:00 мск. Алькарас — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос на удивление легко прошел предыдущие раунды. Опасения были связаны с тем, что это его первый турнир на харде после травмы.

В первом матче Алькарас спокойно остановил австралийца Танаси Коккинакиса — 6:3, 6:3.

После этого испанец выиграла у Таллона Грикспора — 7:6, 6:3. В этом матче 19-летний теннисист одержал сотую победу на уровне ATP.

В четвертом раунде Алькарас встречался с Джеком Дрейпером. Первый сет вторая ракетка мира забрал со счетом 6:2, а в начале следующей партии британец снялся из-за травмы.

Оже-Альяссим

У Феликса тем временем был далеко не такой простой путь до четвертьфинала.

В четвертом круге канадец одержал волевую победу над Томми Полом — 3:6, 6:3, 7:6.

В решающей партии Оже-Альяссим уступал с брейком и спас шесть матчболов — три из них на тай-брейке. В общем, настоящий теннисный эпик.

Все прогнозы на теннис

В предыдущих матчах Оже-Альяссим выиграл у испанца Педро Мартинеса (7:6, 6:4) и аргентинца Франсиско Серундоло (7:5, 6:4).

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 3.68.

У Карлоса не самая позитивная история встреч с Феликсом. Алькарас проиграл три предыдущих матча против канадца.

В прошлом году Оже-Альяссим выиграл у испанца на Кубке Дэвиса и в полуфинале турнира в Базеле.

Несмотря на то, что Алькараса считают явным фаворитом, ставки на исход лучше не трогать. Феликс вполне может тормознуть вторую ракетку мира за счет классной игры на собственной подаче.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96.