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    Оже-Альяссим может тормознуть Алькараса

    Алькарас — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 1.96) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 17 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Оже-Альяссим
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 04:00 мск. Алькарас — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Карлос на удивление легко прошел предыдущие раунды. Опасения были связаны с тем, что это его первый турнир на харде после травмы.

    В первом матче Алькарас спокойно остановил австралийца Танаси Коккинакиса — 6:3, 6:3.

    После этого испанец выиграла у Таллона Грикспора — 7:6, 6:3. В этом матче 19-летний теннисист одержал сотую победу на уровне ATP.

    В четвертом раунде Алькарас встречался с Джеком Дрейпером. Первый сет вторая ракетка мира забрал со счетом 6:2, а в начале следующей партии британец снялся из-за травмы.

    Оже-Альяссим

    У Феликса тем временем был далеко не такой простой путь до четвертьфинала.

    В четвертом круге канадец одержал волевую победу над Томми Полом — 3:6, 6:3, 7:6.

    В решающей партии Оже-Альяссим уступал с брейком и спас шесть матчболов — три из них на тай-брейке. В общем, настоящий теннисный эпик.

    Все прогнозы на теннис

    В предыдущих матчах Оже-Альяссим выиграл у испанца Педро Мартинеса (7:6, 6:4) и аргентинца Франсиско Серундоло (7:5, 6:4).

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 3.68.

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    У Карлоса не самая позитивная история встреч с Феликсом. Алькарас проиграл три предыдущих матча против канадца.

    В прошлом году Оже-Альяссим выиграл у испанца на Кубке Дэвиса и в полуфинале турнира в Базеле.

    Несмотря на то, что Алькараса считают явным фаворитом, ставки на исход лучше не трогать. Феликс вполне может тормознуть вторую ракетку мира за счет классной игры на собственной подаче.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96.

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    Алькарас — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим может тормознуть Алькараса
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