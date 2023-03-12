Россиянка Дарья Касаткина сыграет против немки Татьяны Марии во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 01:00 мск. Мария — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мария

Татьяна начала турнир с победы над итальянской Ясмин Паолини — 7:5, 6:1.

Немка здорово держала подачу, позволив сопернице взять на приеме лишь один гейм.

На прошлой неделе Мария выиграла один матч в мексиканском Монтеррее. После разгромной победы над Лючией Бронцетти она уступила Элизабетте Коччаретто.

В Мериде 35-летняя теннисистка сразу проиграла Варваре Грачевой (6:3, 4:6, 2:6).

На уровне основной сетке WTA Татьяна в этом сезоне смогла выиграть больше одного матча только в Хуахине (Таиланд). Здесь она дошла до четвертьфинала.

Касаткина

Дарья тем временем стартует сразу со второго круга благодаря тому, что оказалась в числе сеяных.

В феврале Касаткина неудачно выступила сразу на трех турнирах.

В Абу-Даби и Дохе россиянка выиграла по одному матчу, а в Дубае сразу же уступила Барборе Крейчиковой.

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Больше одного матча в этом году Касаткина выиграла только в Аделаиде, где ей удалось дойти до финала (в решающем матче проиграла Белинде Бенчич со счетом 0:6, 2:6).

Лучшим результатом Касаткиной в Индиан-Уэллс пока что остается выход в финал в сезоне-2018.

Прогноз и ставка

На Марию в этом матче можно поставить за 3.12, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.32.

В матче с участием Касаткиной, как обычно, надо быть готовым ко всему. В том числе к очередному поражению россиянки.

Вполне вероятно, что немка возьмет хотя бы сет в предстоящем матче.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.94.

Касаткина занимает восьмое место в рейтинге WTA, но в этом сезоне ее игра и близко не соответствует уровню топ-10.