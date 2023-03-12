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    Касаткина снова заставит нервничать

    Мария — Касаткина. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир в Индиан-Уэллс 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мария — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против немки Татьяны Марии во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 01:00 мск. Мария — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мария

    Татьяна начала турнир с победы над итальянской Ясмин Паолини — 7:5, 6:1.

    Немка здорово держала подачу, позволив сопернице взять на приеме лишь один гейм.

    На прошлой неделе Мария выиграла один матч в мексиканском Монтеррее. После разгромной победы над Лючией Бронцетти она уступила Элизабетте Коччаретто.

    В Мериде 35-летняя теннисистка сразу проиграла Варваре Грачевой (6:3, 4:6, 2:6).

    На уровне основной сетке WTA Татьяна в этом сезоне смогла выиграть больше одного матча только в Хуахине (Таиланд). Здесь она дошла до четвертьфинала.

    Касаткина

    Дарья тем временем стартует сразу со второго круга благодаря тому, что оказалась в числе сеяных.

    В феврале Касаткина неудачно выступила сразу на трех турнирах.

    В Абу-Даби и Дохе россиянка выиграла по одному матчу, а в Дубае сразу же уступила Барборе Крейчиковой.

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    Больше одного матча в этом году Касаткина выиграла только в Аделаиде, где ей удалось дойти до финала (в решающем матче проиграла Белинде Бенчич со счетом 0:6, 2:6).

    Лучшим результатом Касаткиной в Индиан-Уэллс пока что остается выход в финал в сезоне-2018.

    Прогноз и ставка

    На Марию в этом матче можно поставить за 3.12, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.32.

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    В матче с участием Касаткиной, как обычно, надо быть готовым ко всему. В том числе к очередному поражению россиянки.

    Вполне вероятно, что немка возьмет хотя бы сет в предстоящем матче.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.94.

    Касаткина занимает восьмое место в рейтинге WTA, но в этом сезоне ее игра и близко не соответствует уровню топ-10.

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    Мария — Касаткина: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на теннис. Касаткина снова заставит нервничать
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