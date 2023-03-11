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    Самсонова снова обыграет Перу с разгромным счетом

    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Бернарды Перы во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:30 мск.

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    Прогноз и ставки на Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Бернарды Перы во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США)
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Бернарды Перы во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Самсонова

    Людмила оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    В конце февраля Самсонова дошла до четвертьфинала в Дубае. В начале турнира россиянка одержала волевую победу над Паулой Бадосой, после чего должна была встретиться с Чжэн Циньвэнь, но китаянка не смогла выйти на матч из-за травмы.

    А четвертьфинале Самсонова потерпела сокрушительное поражение от Иги Швентек — 1:6, 0:6.

    Единственным пока что успехом Людмилы в этом сезоне остается выход в финал турнира в Абу-Даби. В решающем матче она уступила Белинде Бенчич, упустив при этом несколько матчболов.

    В Дохе Самсонова сразу же проиграла американке Софии Кенин (3:6, 1:6). Правда, стоит отметить, что этот матч состоялся всего лишь через день после финала в Абу-Даби.

    Пера

    Бернарда в первом круге выиграла у итальянки Лючии Бронцетти — 7:5, 4:6, 6:3.

    Американка третий раз в сезоне преодолела стартовый раунд.

    В январе Пера дошла до четвертьфинала на турнире в Хобарте и выиграла два матча на Открытом чемпионате Австралии.

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    Февраль получился не таким удачным для 28-летней теннисистки. В прошлом месяце Пера проиграла в квалификации турнира в Дохе и не выиграла ни одного матча в Линце и Дубае.

    Прогноз и ставка

    На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.28, победу Перы букмекеры предлагают за 3.68.

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    В прошлом году Людмила разгромила Бернарду в Кливленде — 6:1, 6:2.

    В принципе, не будет ничего удивительного, если россиянка снова без особых проблем обыграет американскую теннисистку.

    Ставка — победа Самсоновой с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

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    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Бернарды Перы во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США): прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на теннис. Самсонова снова обыграет Перу с разгромным счетом
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