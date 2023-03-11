Самсонова
Людмила оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
В конце февраля Самсонова дошла до четвертьфинала в Дубае. В начале турнира россиянка одержала волевую победу над Паулой Бадосой, после чего должна была встретиться с Чжэн Циньвэнь, но китаянка не смогла выйти на матч из-за травмы.
А четвертьфинале Самсонова потерпела сокрушительное поражение от Иги Швентек — 1:6, 0:6.
Единственным пока что успехом Людмилы в этом сезоне остается выход в финал турнира в Абу-Даби. В решающем матче она уступила Белинде Бенчич, упустив при этом несколько матчболов.
В Дохе Самсонова сразу же проиграла американке Софии Кенин (3:6, 1:6). Правда, стоит отметить, что этот матч состоялся всего лишь через день после финала в Абу-Даби.
Пера
Бернарда в первом круге выиграла у итальянки Лючии Бронцетти — 7:5, 4:6, 6:3.
Американка третий раз в сезоне преодолела стартовый раунд.
В январе Пера дошла до четвертьфинала на турнире в Хобарте и выиграла два матча на Открытом чемпионате Австралии.
Февраль получился не таким удачным для 28-летней теннисистки. В прошлом месяце Пера проиграла в квалификации турнира в Дохе и не выиграла ни одного матча в Линце и Дубае.
Прогноз и ставка
На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.28, победу Перы букмекеры предлагают за 3.68.
В прошлом году Людмила разгромила Бернарду в Кливленде — 6:1, 6:2.
В принципе, не будет ничего удивительного, если россиянка снова без особых проблем обыграет американскую теннисистку.
Ставка — победа Самсоновой с форой по геймам (-4,5) за 1.92.