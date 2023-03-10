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    Циципас обыграет Томпсона, но без разгрома

    Томпсон — Циципас. Прогноз (к. 2.25) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:30 мск. Томпсон — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 10 Марта 2023 года

    Томпсон

    Джордан начал турнир с уверенной победы над Гаэлем Монфисом — 6:3, 6:1.

    Австралиец легко разобрался с французом, который проводил первый матч за последние семь месяцев. Соперник на данный момент находится, мягко говоря, не в оптимальной форме.

    Для Томпсона это была всего лишь вторая победа на уровне основной сетки ATP в текущем сезоне. В начале февраля 87-я ракетка мира выиграл у американца Дениса Кудлы на турнире в Далласе.

    А главным достижением Томпсона в этом году пока что остается победа на «челленджере» в американском Роме.

    Циципас

    Стефанос тем временем пропустил несколько недавних турниров из-за травмы плеча.

    По словам грека, «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами он рассматривает в качестве подготовки к грунтовому сезону.

    Циципас так и сказал: «Не думаю, что в Индиан-Уэллс смогу далеко пройти».

    Циципас повредил плечо вскоре после Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне, как известно, он стал одним из героев турнира, дойдя до финала. В решающем матче Стеф проиграл Новаку Джоковичу.

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    Лучшим результатом Циципаса в Индиан-Уэллс остается выход в четвертьфинал в сезоне-2021.

    Прогноз и ставка

    На Томпсона в этом матче можно поставить за 5.50, победу Циципаса букмекеры приводят за 1.15.

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    Стефа наверняка что-то беспокоит, но при этом можно допустить, что он все-таки немного преувеличивает либо же специально вводит конкурентов в заблуждение. Если бы у грека была серьезная травма, он бы остался в Европе и продолжил спокойно готовиться к грунтовым турнирам.

    Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.25.

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    Томпсон — Циципас: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на теннис. Циципас обыграет Томпсона, но без разгрома
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