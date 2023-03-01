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    Медведев продлит серию побед над Бубликом

    Медведев — Бублик. Прогноз (к. 2.23) и ставки на турнир в Дубае 1 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Бублик
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 1 марта, начало — в 19:30 мск. Медведев — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Мужчины 01 Марта 2023 года

    Медведев

    Даниил в первом раунде выиграл у итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:2.

    Небольшие проблемы в первом сете Медведев объяснил тем, что у него не было никакой информации о сопернике.

    Но уже во второй партии стало ясно, что россиянин быстро понял, как надо играть против 111-й ракетки мира.

    Медведев, как обычно, был хорош на приеме. На этот раз ему удалось реализовать три из пяти брейк-пойнтов.

    Победная серия Медведева составляет уже десять матчей. В феврале он взял титулы в Роттердаме и Дохе.

    Бублик

    Александр в первом круге встречался с Александаром Лазаровым. Соперник почти без борьбы отдал первый сет, а в начале второго снялся.

    В общем, для Бублика турнир начался со своеобразной разминки, по-другому встречу с болгарским теннисистом сложно назвать.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе представитель Казахстана наконец-то прервал ужасную серию из десяти поражений.

    Бублик дошел до полуфинала на турнире в Марселе. После побед над Филипом Краиновичем, Грегуаром Баррером и Григором Димитровым 25-летний теннисист проиграл Хуберту Хуркачу.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Бублика букмекеры предлагают за 5.50.

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    Даниил выиграл все пять предыдущих матчей против Бублика. И шестой вряд ли станет исключением.

    Классная игра Медведева на приеме станет большой проблемой для представителя Казахстана.

    Ставка — победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 2.23.

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    Медведев — Бублик: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 01.03.2023. Прогнозы на теннис. Медведев продлит серию побед над Бубликом
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