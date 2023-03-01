Медведев
Даниил в первом раунде выиграл у итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:2.
Небольшие проблемы в первом сете Медведев объяснил тем, что у него не было никакой информации о сопернике.
Но уже во второй партии стало ясно, что россиянин быстро понял, как надо играть против 111-й ракетки мира.
Медведев, как обычно, был хорош на приеме. На этот раз ему удалось реализовать три из пяти брейк-пойнтов.
Победная серия Медведева составляет уже десять матчей. В феврале он взял титулы в Роттердаме и Дохе.
Бублик
Александр в первом круге встречался с Александаром Лазаровым. Соперник почти без борьбы отдал первый сет, а в начале второго снялся.
В общем, для Бублика турнир начался со своеобразной разминки, по-другому встречу с болгарским теннисистом сложно назвать.
На прошлой неделе представитель Казахстана наконец-то прервал ужасную серию из десяти поражений.
Бублик дошел до полуфинала на турнире в Марселе. После побед над Филипом Краиновичем, Грегуаром Баррером и Григором Димитровым 25-летний теннисист проиграл Хуберту Хуркачу.
Прогноз и ставка
На Медведева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Бублика букмекеры предлагают за 5.50.
Даниил выиграл все пять предыдущих матчей против Бублика. И шестой вряд ли станет исключением.
Классная игра Медведева на приеме станет большой проблемой для представителя Казахстана.
Ставка — победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 2.23.