Россиянин Даниил Медведев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 1 марта, начало — в 19:30 мск. Медведев — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Даниил в первом раунде выиграл у итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:2.

Небольшие проблемы в первом сете Медведев объяснил тем, что у него не было никакой информации о сопернике.

Но уже во второй партии стало ясно, что россиянин быстро понял, как надо играть против 111-й ракетки мира.

Медведев, как обычно, был хорош на приеме. На этот раз ему удалось реализовать три из пяти брейк-пойнтов.

Победная серия Медведева составляет уже десять матчей. В феврале он взял титулы в Роттердаме и Дохе.

Бублик

Александр в первом круге встречался с Александаром Лазаровым. Соперник почти без борьбы отдал первый сет, а в начале второго снялся.

В общем, для Бублика турнир начался со своеобразной разминки, по-другому встречу с болгарским теннисистом сложно назвать.

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На прошлой неделе представитель Казахстана наконец-то прервал ужасную серию из десяти поражений.

Бублик дошел до полуфинала на турнире в Марселе. После побед над Филипом Краиновичем, Грегуаром Баррером и Григором Димитровым 25-летний теннисист проиграл Хуберту Хуркачу.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Бублика букмекеры предлагают за 5.50.

Даниил выиграл все пять предыдущих матчей против Бублика. И шестой вряд ли станет исключением.

Классная игра Медведева на приеме станет большой проблемой для представителя Казахстана.

Ставка — победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 2.23.