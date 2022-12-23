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    Гарсия обыграет Рыбакину в двух сетах?

    Гарсия — Рыбакина. Прогноз (к. 2.52) и ставки на выставочный турнир в Дубае 23 декабря 2022 года

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    Каролин Гарсия
    Француженка Каролин Гарсия сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 15:00 мск. Гарсия — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гарсия

    Гарсия ранее на этой неделе провела два матча, которые показали, что она уже сейчас находится в довольно неплохой форме.

    В понедельник Каролин уступила Иге Шветек — 3:6, 4:6. Несмотря на результат, француженка все равно достойно провела встречу. Первой ракетке мира пришлось потрудиться, чтобы одержать победу.

    В среду Гарсия одердала победу над Паулой Бадосой — 6:4, 6:3. В этом матче четвертая ракетка мира позволила испанке взять два гейма на приеме, но при этом сама реализовала четыре брейк-пойнта из четырех.

    В ноябре Гарсия стала победительницей Итогового турнира.

    Рыбакина

    Рыбакина сыграла пока лишь один матче после перерыва. Во вторник Елена одержала волевую победу над Ариной Соболенко.

    Первый сет чемпионка Уимблдона-2022 отдала просто без борьбы — 0:6, второй забрала со счетом 6:1, а третий, проходивший в формате до десяти очков, — 10:6.

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    Примечательно, что продолжалась это «шоу» всего лишь 56 минут. Очевидно, что обе теннисистки пока далеки от своей идеальной формы.

    Прогноз и ставка

    На Гарсию в этом матче можно поставить за 1.71, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 2.14.

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    Судя по недавним матчам и комментариям, Гарсия всерьез настроена бороться за победу над Открытом чемпионате Австралии. Вторая половина сезона-2022 показала, что француженке по силам однажды выиграть турнир «Большого шлема». Главное, избежать встречи с Игой Швентек.

    Рыбакина на данном этапе выглядит не так убедительно, поэтому вполне вероятно, что в предстоящем матче победу одержит ее соперница.

    Ставка — победа Гарсии в двух сетах за 2.52.

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    Гарсия — Рыбакина: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на теннис. Гарсия обыграет Рыбакину в двух сетах?
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