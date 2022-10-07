Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в четвертьфинале турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 7 октября, начало — в 16:30 мск. Баутиста-Агут — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баутиста-Агут

Баутиста-Агут уверенно преодолел предыдущие раунды, не отдав пока ни одного сета.

В первом матче Роберто одержал победу над Феликсом Оже-Альяссимом. Во втором сете испанец дожал канадца на тай-брейке.

Почти по такому же сценарию прошел и матч против Павла Котова. Россиянин слабо провел первую партию, а во второй Баутиста-Агут переиграл россиянина на тай-брейке.

С учетом недавних успехов на Кубке Дэвиса победная серия Баутисты-Агута составляет уже пять матчей.

Медведев

Медведев тоже здорово провел первые матчи. Более того, пока что он отдал соперникам в общей сложности лишь девять геймов.

В первом круге Даниил разгромил испанца Альберта Рамоса, а во втором легко разобрался с финном Эмилем Руусувуори.

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Но от глобальных выводов пока все-таки стоит воздержаться. На Открытом чемпионате США Медведев тоже лихо прошел первые раунды, но первому же серьезному сопернику проиграл.

Прогноз и ставка

На Бауститу-Агута в этом матче можно поставить за 3.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.39.

Коэффициент на Медведева занижен. Причем существенно занижен. Во-первых, надо учитывать историю противостояния — Даниил проиграл четыре из пяти матчей против Баутисты-Агута.

А во-вторых, испанец тоже играет на высочайшем уровне — взять хотя бы его недавний матч с Оже-Альяссимом, это было очень убедительно.

Ставка — Баутиста-Агут выиграет хотя бы один сет за 1.82. Роберто можно назвать даже самым неудобным соперником для Медведева.