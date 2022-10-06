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    Медведев сенсационно проиграет Руусувуори в Астане?

    Руусувуори — Медведев. Прогноз (к. 2.15) и ставки на турнир в Астане 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Руусувуори — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 6 октября, начало — в 16:30 мск. Руусувуори — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руусувуори

    Руусувуори в первом круге выиграл у Марка-Андреа Хюслера. Матч получился чересчур простым, финн отдал сопернику лишь два гейма — 6:0, 6:2.

    Но в этом результате нет ничего удивительного. Швейцарец прилетел в Астану сразу после сенсационной победы на турнире в Софии. Очевидно, что не успел восстановиться ни физически, ни психологически, чем Эмиль и воспользовался.

    Руусувуори в конце сентября сыграл на турнире в Тель-Авиве. 23-летний теннисист спокойно прошел первый раунд, выиграв у американца Джеффри Джона Вольфа, но после этого неожиданно уступил французу Констану Лестьенну.

    Медведев

    У Медведева тоже не было проблем на старте турнира. В первом матче Даниил разгромила Альберта Рамоса — 6:3, 6:1.

    Уже в первых геймах стало понятно, что испанцу ничего не светит в этой игре. И если в первой партии он еще хоть как-то держался, то вторая завершилась с разгромным счетом.

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    В отличие от турнира в Метце, где он сразу же уступил швейцарцу Стэну Вавринке, на этот раз Медведев почти идеально провел первый матч, хотя и соперник, конечно, был не такой серьезный.

    Прогноз и ставка

    На Руусувуори в этом матче можно поставить за 4.14, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.18.

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    Здесь Даниилу будет уже не так легко, как в матче с Рамосом. Россиянина ждут как минимум две напряженные партии.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.15.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Руусувуори больше 8,5 за 1.82.

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    Руусувуори — Медведев: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на теннис. Медведев сенсационно проиграет Руусувуори в Астане?
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