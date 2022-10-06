Россиянин Даниил Медведев сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 6 октября, начало — в 16:30 мск. Руусувуори — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

Руусувуори в первом круге выиграл у Марка-Андреа Хюслера. Матч получился чересчур простым, финн отдал сопернику лишь два гейма — 6:0, 6:2.

Но в этом результате нет ничего удивительного. Швейцарец прилетел в Астану сразу после сенсационной победы на турнире в Софии. Очевидно, что не успел восстановиться ни физически, ни психологически, чем Эмиль и воспользовался.

Руусувуори в конце сентября сыграл на турнире в Тель-Авиве. 23-летний теннисист спокойно прошел первый раунд, выиграв у американца Джеффри Джона Вольфа, но после этого неожиданно уступил французу Констану Лестьенну.

Медведев

У Медведева тоже не было проблем на старте турнира. В первом матче Даниил разгромила Альберта Рамоса — 6:3, 6:1.

Уже в первых геймах стало понятно, что испанцу ничего не светит в этой игре. И если в первой партии он еще хоть как-то держался, то вторая завершилась с разгромным счетом.

Все прогнозы на теннис

В отличие от турнира в Метце, где он сразу же уступил швейцарцу Стэну Вавринке, на этот раз Медведев почти идеально провел первый матч, хотя и соперник, конечно, был не такой серьезный.

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 4.14, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.18.

Здесь Даниилу будет уже не так легко, как в матче с Рамосом. Россиянина ждут как минимум две напряженные партии.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.15.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Руусувуори больше 8,5 за 1.82.