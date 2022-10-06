Россиянин Карен Хачанов сыграет против хорвата Марина Чилича во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 6 октября, начало — в 09:00 мск. Чилич — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чилич

Чилич в первом круге выиграл у Оскара Отте, и этот матч получился для него не таким простым, как ожидалось.

Немец взял первый сет, а во втором Марин сломил сопротивление соперника только на тай-брейке.

Но зато в решающей партии Чилич уже не оставил Отте никаких шансов, отдав лишь два гейма.

По всей видимости, Чилич не сразу адаптировался к медленному харду, из-за чего у него и возникли проблемы в первой половине матча.

Хачанов

Хачанову тоже пришлось понервничать в первом матче. Карен встречался с Максимом Кресси, который известен своим специфическим стилем игры.

После подачи американец тут же мчится к сете. И в игре с Хачановым он делал это не только на первом, но и на втором мяче.

Но россиянин оказался готов к такому развитию событий. В первом сете ему удалось взять гейм на приеме, а во втором Хачанов отлично провел тай-брейке.

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Надо признать, что Карен очень солидно сыграл в первом матче после перерыва. Это был его первая игра после Открытого чемпионата США, где он дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Чилича в этом матче можно поставить за 2.06, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.65.

Это будет уже четвертый матч между Кареном и Марином в текущем сезоне. В начале года россиянин выиграл у хорвата в Аделаиде и Дохе. В августе Чилич обыграл Хачанова на «Мастерсе» в Монреале.

Несмотря на то, что Хачанов, как правило, успешно противостоит Чиличу, ставку на исход лучше не трогать.

Здесь оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.30.