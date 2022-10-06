Чилич
Чилич в первом круге выиграл у Оскара Отте, и этот матч получился для него не таким простым, как ожидалось.
Немец взял первый сет, а во втором Марин сломил сопротивление соперника только на тай-брейке.
Но зато в решающей партии Чилич уже не оставил Отте никаких шансов, отдав лишь два гейма.
По всей видимости, Чилич не сразу адаптировался к медленному харду, из-за чего у него и возникли проблемы в первой половине матча.
Хачанов
Хачанову тоже пришлось понервничать в первом матче. Карен встречался с Максимом Кресси, который известен своим специфическим стилем игры.
После подачи американец тут же мчится к сете. И в игре с Хачановым он делал это не только на первом, но и на втором мяче.
Но россиянин оказался готов к такому развитию событий. В первом сете ему удалось взять гейм на приеме, а во втором Хачанов отлично провел тай-брейке.
Надо признать, что Карен очень солидно сыграл в первом матче после перерыва. Это был его первая игра после Открытого чемпионата США, где он дошел до полуфинала.
Прогноз и ставка
На Чилича в этом матче можно поставить за 2.06, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.65.
Это будет уже четвертый матч между Кареном и Марином в текущем сезоне. В начале года россиянин выиграл у хорвата в Аделаиде и Дохе. В августе Чилич обыграл Хачанова на «Мастерсе» в Монреале.
Несмотря на то, что Хачанов, как правило, успешно противостоит Чиличу, ставку на исход лучше не трогать.
Здесь оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.30.