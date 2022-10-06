Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против поляка Хуберта Хуркача во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 6 октября, начало — в 11:00 мск. Бублик — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Бублик в первом круге выиграл у Таллона Грикспор. В первом сете теннисист из Казахстана не отдал сопернику ни одного гейма, но сразу после этого начались проблемы.

Нидерландец забрал вторую партию, но в решающей Бублик снова играл максимально собранно, сумев сделать два брейка. Также стоит отметить, что в этом матче он выполнил 15 эйсов.

В конце сентября Бублик дошел до финала на турнире в Софии. В решающем матче 25-летний теннисист проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.

Также стоит отметить, что в середине сентября Бублик выиграл у британца Кэмерона Норри в рамках Кубка Дэвиса.

Хуркач

Хуркач начал турнир с победы над Франсиско Серундоло. Поляк спокойно забрал первый сет, а во втором дожал аргентинца на тай-брейке.

Хуберт в очередной раз шикарно действовал в геймах на своей подаче. Соперник так и не смог сделать хотя бы один брейк.

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На турнире в Метце в конце сентября Хуркач дошел до полуфинала, но результат его наверняка расстроил. Здесь он рассчитывал защитить титул, но проиграл Сонего в шаге от финала.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 2.48, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.54.

В начале года Хуберт легко выиграл у Александра в Дубае. Тогда Бублик взял лишь четыре гейма.

Скорее всего, поляку снова хватит двух сетов для победы над представителем Казахстана.

Главное преимущество Хуркача — дисциплинированность, которой так не хватает Бублику.

Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 2.34.