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    Бублик возьмет реванш у Хуркача?

    Бублик — Хуркач. Прогноз (к. 2.34) и ставки на турнир в Астане 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против поляка Хуберта Хуркача во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 6 октября, начало — в 11:00 мск. Бублик — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бублик

    Бублик в первом круге выиграл у Таллона Грикспор. В первом сете теннисист из Казахстана не отдал сопернику ни одного гейма, но сразу после этого начались проблемы.

    Нидерландец забрал вторую партию, но в решающей Бублик снова играл максимально собранно, сумев сделать два брейка. Также стоит отметить, что в этом матче он выполнил 15 эйсов.

    В конце сентября Бублик дошел до финала на турнире в Софии. В решающем матче 25-летний теннисист проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.

    Также стоит отметить, что в середине сентября Бублик выиграл у британца Кэмерона Норри в рамках Кубка Дэвиса.

    Хуркач

    Хуркач начал турнир с победы над Франсиско Серундоло. Поляк спокойно забрал первый сет, а во втором дожал аргентинца на тай-брейке.

    Хуберт в очередной раз шикарно действовал в геймах на своей подаче. Соперник так и не смог сделать хотя бы один брейк.

    Все прогнозы на теннис

    На турнире в Метце в конце сентября Хуркач дошел до полуфинала, но результат его наверняка расстроил. Здесь он рассчитывал защитить титул, но проиграл Сонего в шаге от финала.

    Прогноз и ставка

    На Бублика в этом матче можно поставить за 2.48, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.54.

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    В начале года Хуберт легко выиграл у Александра в Дубае. Тогда Бублик взял лишь четыре гейма.

    Скорее всего, поляку снова хватит двух сетов для победы над представителем Казахстана.
    Главное преимущество Хуркача — дисциплинированность, которой так не хватает Бублику.

    Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 2.34.

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    Бублик — Хуркач: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на теннис. Бублик возьмет реванш у Хуркача?
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