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    Сможет ли Вавринка пройти первый раунд в Астане?

    Маннарино — Вавринка. Прогноз (к. 2.57) и ставки на турнир в Астане 3 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Вавринка
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 09:00 мск. Маннарино — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маннарино

    Маннарино в конце августа стал победителем турнира в Уинстон-Сейлеме. И после неожиданного успеха француз, похоже, немного расслабился.

    Адриан не выиграл ни одного матча на трех предыдущих турнирах. Исключением стала лишь встреча с немцем Оскаром Отте в Кубке Дэвиса.

    На Открытом чемпионате США Маннарино сразу же проиграл нидерландцу Гийсу Бруверу, в Метце его остановил Микаэль Имер, при этом второй сет швед забрал со счетом 6:0.

    А в Тель-Авиве Маннарино уступил соотечественнику Констану Лестьенну.

    Два года назад Маннарино дошел в Астане до финала, но тогда состав участников был гораздо слабее, чем сейчас.

    Вавринка

    Вавринка тем временем в конце сентября впервые с января 2020-го дошел до полуфинала ATP. Швейцарец остановился в шаге от финала в Метце.

    При этом с учетом квалификации Стэн выиграл на французском турнире пять матчей.

    А главным успехом Вавринки стала победа над Даниилом Медведевым во втором раунде. И самое удивительное, что 37-летний теннисист дожал россиянина в третьем сете, когда, казалось, что соперник будет доминировать как минимум только за счет выносливости.

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    В полуфинальном матче против Александра Бублика экс-третья ракетка снялся после трех геймов, почувствовав дискомфорт в мышцах. По всей видимости, он просто перестраховался.

    Прогноз и ставка

    На Маннарино в этом матче можно поставить за 2.21, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.61.

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    В Метце Стэн напомнил, что он по-прежнему способен играть на высочайшем уровне. Победа над Медведевым наверняка добавила швейцарцу уверенности.

    И очевидно, что Маннарино вряд ли удастся остановить такого Вавринку.

    Ставка — победа Вавринки в двух сетах за 2.57.

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    Маннарино — Вавринка: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Вавринка пройти первый раунд в Астане?
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