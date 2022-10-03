Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 09:00 мск. Маннарино — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маннарино

Маннарино в конце августа стал победителем турнира в Уинстон-Сейлеме. И после неожиданного успеха француз, похоже, немного расслабился.

Адриан не выиграл ни одного матча на трех предыдущих турнирах. Исключением стала лишь встреча с немцем Оскаром Отте в Кубке Дэвиса.

На Открытом чемпионате США Маннарино сразу же проиграл нидерландцу Гийсу Бруверу, в Метце его остановил Микаэль Имер, при этом второй сет швед забрал со счетом 6:0.

А в Тель-Авиве Маннарино уступил соотечественнику Констану Лестьенну.

Два года назад Маннарино дошел в Астане до финала, но тогда состав участников был гораздо слабее, чем сейчас.

Вавринка

Вавринка тем временем в конце сентября впервые с января 2020-го дошел до полуфинала ATP. Швейцарец остановился в шаге от финала в Метце.

При этом с учетом квалификации Стэн выиграл на французском турнире пять матчей.

А главным успехом Вавринки стала победа над Даниилом Медведевым во втором раунде. И самое удивительное, что 37-летний теннисист дожал россиянина в третьем сете, когда, казалось, что соперник будет доминировать как минимум только за счет выносливости.

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В полуфинальном матче против Александра Бублика экс-третья ракетка снялся после трех геймов, почувствовав дискомфорт в мышцах. По всей видимости, он просто перестраховался.

Прогноз и ставка

На Маннарино в этом матче можно поставить за 2.21, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.61.

В Метце Стэн напомнил, что он по-прежнему способен играть на высочайшем уровне. Победа над Медведевым наверняка добавила швейцарцу уверенности.

И очевидно, что Маннарино вряд ли удастся остановить такого Вавринку.

Ставка — победа Вавринки в двух сетах за 2.57.