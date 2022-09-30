Норвежец Каспер Руд сыграет против японца Есихито Нисиоки в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 09:00 мск. Руд — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руд

Руд в первом матче на этой неделе выиграл у Николаса Харри. Вопреки ожиданиям, норвежцу понадобился дополнительный сет.

Каспер не очень удачно провел вторую партию, но до настоящей интриги не дошло — в решающем сете чилиец позволил оппоненту сделать брейк, который и стал ключевым.

Примечательно, что благодаря этой победе Руд квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

Нисиока

Нисиока тем временем снова напомнил, что в матчах с ним вообще никогда нельзя расслабляться.

Достаточно вспомнить, как в начале августа японец дошел до финала на турнире в Вашингтоне. И как минимум несколько человек, похоже, просто забыли об этом.

В первом круге Есихито одержал победу над Дэном Эвансом — 6:2, 7:6. Британец позволил теннисисту из Страны восходящего солнца реализовать четыре брейк-пойнта.

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Во втором раунде Нисиока обыграл соотечественника Таро Даниэля — 6:2, 6:4. На этот раз у соперника вообще не было ни одного брейк-пойнта.

Прогноз и ставка

На Руда в этом матче можно поставить за 1.33, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 3.44.

В прошлом году Каспер разгромил Есихито на «Мастерсе» в Мадриде. На грунте японец, конечно же, не так опасен, как на харде.

Скорее всего, в предстоящем матче норвежцу придется слегка поднапрячься.

Ставка — победа Руда + тотал больше геймов больше 21,5 за 2.63.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.48.