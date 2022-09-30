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    Руд проиграет Нисиоке в Сеуле?

    Руд — Нисиока. Прогноз (к. 2.63) и ставки на турнир в Сеуле 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Руд — Нисиока
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    Каспер Руд
    Норвежец Каспер Руд сыграет против японца Есихито Нисиоки в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 09:00 мск. Руд — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руд

    Руд в первом матче на этой неделе выиграл у Николаса Харри. Вопреки ожиданиям, норвежцу понадобился дополнительный сет.

    Каспер не очень удачно провел вторую партию, но до настоящей интриги не дошло — в решающем сете чилиец позволил оппоненту сделать брейк, который и стал ключевым.

    Примечательно, что благодаря этой победе Руд квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

    Нисиока

    Нисиока тем временем снова напомнил, что в матчах с ним вообще никогда нельзя расслабляться.

    Достаточно вспомнить, как в начале августа японец дошел до финала на турнире в Вашингтоне. И как минимум несколько человек, похоже, просто забыли об этом.

    В первом круге Есихито одержал победу над Дэном Эвансом — 6:2, 7:6. Британец позволил теннисисту из Страны восходящего солнца реализовать четыре брейк-пойнта.

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    Во втором раунде Нисиока обыграл соотечественника Таро Даниэля — 6:2, 6:4. На этот раз у соперника вообще не было ни одного брейк-пойнта.

    Прогноз и ставка

    На Руда в этом матче можно поставить за 1.33, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 3.44.

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    В прошлом году Каспер разгромил Есихито на «Мастерсе» в Мадриде. На грунте японец, конечно же, не так опасен, как на харде.

    Скорее всего, в предстоящем матче норвежцу придется слегка поднапрячься.

    Ставка — победа Руда + тотал больше геймов больше 21,5 за 2.63.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.48.

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    Руд — Нисиока: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на теннис. Руд проиграет Нисиоке в Сеуле?
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