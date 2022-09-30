Канадец Денис Шаповалов сыграет против молдавского теннисиста Раду Албота в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 06:00 мск. Албот — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албот

Албот на этой неделе пока не проиграл ни одного сета. В первом матче он одержал победу над японцем Хироки Морией.

А втором раунде Раду выиграл на двух тай-брейках у американца Стива Джонсона. И здесь ему, безусловно, просто чуть больше повезло, чем сопернику.

Победная серия Албота составляет уже семь матчей. В середине сентября он выиграл «челленджер» в Стамбуле.

Албот второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP. В начале года Раду дошел до третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии.

Шаповалов

Шаповалов тем временем начал турнир с победы над Хауме Муньяром. Игра, как и ожидалось, получилось напряженной, но канадцу все-таки хватило двух сетов (7:5, 6:4).

Денис дважды терял подачу, но при этом реализовал четыре брейк-пойнта, благодаря чему и обыграл испанца.

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Стоит отметит, что Шаповалов выиграл 75 процентов очков на второй подаче. На первом мяче он действовал не так эффективно.

Прогноз и ставка

На Албота в этом матче можно поставить за 4.05, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.26.

Два года назад Раду сенсационно обыграл Дениса на турнире в Софии. И учитывая то, что канадец в последнее время, как правило, показывает далеко не такой убедительный теннис, как раньше, вполне вероятно, что и в предстоящем матче Алботу удастся удивить соперника.

Ставка — тотал выигранных геймов Албота больше 9,5 за 1.87.