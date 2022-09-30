ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил Ван ДейкОт сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон? Маккензи ДернАлексей Олейник готов крушить Илира Латифи, Маккензи Дерн подерется с Янь Сяонань. Анонс карда UFC Vegas 61 ЦСКА — «Сочи» Справились без Карраскаля. Владимир Федотов снова победил свою бывшую команду
  • 17:08
    • РФС запросил списки игроков у клубов РПЛ для получения брони от мобилизации
  • 16:57
    • «Ахмат» выиграл у «Ростова» в Кубке России, Олейников оформил дубль
  • 15:32
    • Билялетдинов: С утра сходил в военкомат. Просто сверили данные
  • 15:18
    • На матче «Спартак» — «Зенит» в Кубке России ожидается до 8 тысяч зрителей
  • 13:03
    • Соболев признан лучшим игроком сентября в РПЛ
  • 11:48
    • Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022
  • 11:41
    • Зырянов возглавит новороссийский «Черноморец»
    Все новости спорта

    Албот шокирует Шаповалова?

    Албот — Шаповалов. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Сеуле 30 сентября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Раду Албот Прогнозы на Денис Шаповалов
    Прогноз и ставки на Албот — Шаповалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против молдавского теннисиста Раду Албота в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 06:00 мск. Албот — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Албот

    Албот на этой неделе пока не проиграл ни одного сета. В первом матче он одержал победу над японцем Хироки Морией.

    А втором раунде Раду выиграл на двух тай-брейках у американца Стива Джонсона. И здесь ему, безусловно, просто чуть больше повезло, чем сопернику.

    Победная серия Албота составляет уже семь матчей. В середине сентября он выиграл «челленджер» в Стамбуле.

    Албот второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP. В начале года Раду дошел до третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии.

    Шаповалов

    Шаповалов тем временем начал турнир с победы над Хауме Муньяром. Игра, как и ожидалось, получилось напряженной, но канадцу все-таки хватило двух сетов (7:5, 6:4).

    Денис дважды терял подачу, но при этом реализовал четыре брейк-пойнта, благодаря чему и обыграл испанца.

    Все прогнозы на теннис

    Стоит отметит, что Шаповалов выиграл 75 процентов очков на второй подаче. На первом мяче он действовал не так эффективно.

    Прогноз и ставка

    На Албота в этом матче можно поставить за 4.05, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.26.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Два года назад Раду сенсационно обыграл Дениса на турнире в Софии. И учитывая то, что канадец в последнее время, как правило, показывает далеко не такой убедительный теннис, как раньше, вполне вероятно, что и в предстоящем матче Алботу удастся удивить соперника.

    Ставка — тотал выигранных геймов Албота больше 9,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Боргиш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Джокович — Андухар
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.74
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барракас Сентраль — Химнасия Ла-Плата
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Бруксби — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Верес — Рух
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Албот — Шаповалов: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на теннис. Албот шокирует Шаповалова?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры