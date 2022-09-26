Австриец Доминик Тим сыграет против серба Ласло Дьере в первом круге турнира в Тель-Авиве (Израиль). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 17:30 мск. Тим — Дьере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Тим на прошлой неделе не очень удачно выступил на турнире в Метце. После победы над Ришаром Гаске австриец уступил Хуберту Хуркачу.

И матч с поляком показал, что Доминик по-прежнему далек от своей лучшей формы.

Сложно сказать, в чем заключается главная проблема. То ли это последствия серьезное травмы запястья, то ли боязнь рецидива, которая в итоге влияет на действия Тима на корте.

В середине сентября Тим дошел до финала на «челленджере» в Ренне. В решающем матче чемпион US Open-2020 проиграл с разгромным счетом французу Уго Умберу — 3:6, 0:6.

Дьере

Дьере тем временем пытался попасть в основную сетку в Метце, но не смог пройти квалификацию, проиграв в первом же раунде Стэну Вавринке.

На US Open Ласло тоже не выиграл ни одного матча. Серб сразу же уступил Андрею Рублеву. Но за этот матч его все-таки можно похвалить — россиянин вырвал победу только в пятом сете.

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Главным же достижением Дьере в текущем сезоне стал неожиданный выход в финал турнира в Уинстон-Сейлеме. В решающем матче Ласло проиграл французу Адриану Маннарино.

Кроме того, в начале года Дьере выиграл два матча в Аделаиде. Но, как правило, он не очень удачно выступает на харде.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 1.42, победу Дьере букмекеры предлагают за 2.88.

Тим зачастую, похоже, и сам не понимает, чего ожидать от себя. Но все-таки рискнем предположить, что к этому матчу он подойдет в оптимальном состоянии. После поражения от Хуркача у австрийца было четыре дня на восстановление. Этого вполне должно было хватить.

Ставка — победа Тима в двух сетах за 2.09.