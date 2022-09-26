Тим
Тим на прошлой неделе не очень удачно выступил на турнире в Метце. После победы над Ришаром Гаске австриец уступил Хуберту Хуркачу.
И матч с поляком показал, что Доминик по-прежнему далек от своей лучшей формы.
Сложно сказать, в чем заключается главная проблема. То ли это последствия серьезное травмы запястья, то ли боязнь рецидива, которая в итоге влияет на действия Тима на корте.
В середине сентября Тим дошел до финала на «челленджере» в Ренне. В решающем матче чемпион US Open-2020 проиграл с разгромным счетом французу Уго Умберу — 3:6, 0:6.
Дьере
Дьере тем временем пытался попасть в основную сетку в Метце, но не смог пройти квалификацию, проиграв в первом же раунде Стэну Вавринке.
На US Open Ласло тоже не выиграл ни одного матча. Серб сразу же уступил Андрею Рублеву. Но за этот матч его все-таки можно похвалить — россиянин вырвал победу только в пятом сете.
Главным же достижением Дьере в текущем сезоне стал неожиданный выход в финал турнира в Уинстон-Сейлеме. В решающем матче Ласло проиграл французу Адриану Маннарино.
Кроме того, в начале года Дьере выиграл два матча в Аделаиде. Но, как правило, он не очень удачно выступает на харде.
Прогноз и ставка
На Тима в этом матче можно поставить за 1.42, победу Дьере букмекеры предлагают за 2.88.
Тим зачастую, похоже, и сам не понимает, чего ожидать от себя. Но все-таки рискнем предположить, что к этому матчу он подойдет в оптимальном состоянии. После поражения от Хуркача у австрийца было четыре дня на восстановление. Этого вполне должно было хватить.
Ставка — победа Тима в двух сетах за 2.09.