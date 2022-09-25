Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Алены Остапенко из Латвии в финале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 08:00 мск. Остапенко — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Остапенко

Остапенко второй раз в карьере добралась до финала в Сеуле. В сезоне-2017 она взяла титул в южнокорейской столице.

В субботу Алена встречалась с Эммой Радукану. Начало матча получилось непростым, теннисистка из Латвии отдала первый сет, но по ходу второго стало, что соперница не очень хорого готова физически. В итоге в третьей партии при счете 3:0 в пользу Остапенко британка снялась.

С одной стороны, можно сказать, что повезло, но при этом нельзя не отметить, что она проявила характер.

Остапенко только в одном из четырех предыдущих матчей смогла выиграть в двух сетах.

Александрова

Александрова второй раз в сезоне дошла до финала. В июне она взяла титул в Хертогенбоше.

В полуфинале Екатерина одержала уверенную победу над Татьяной Марией — 6:2, 6:4. Немка позволила россиянке реализовать пять брейк-пойнтов из семи. На приеме Александрова сыграла просто шикарно.

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Перед этим 27-летняя теннисистка с трудом выиграла у швейцарки Лулу Сун, а также одержала победы над кореянкой Хан На Лэ и американкой Эйшей Мухаммад.

Прогноз и ставка

На Остапенко в этом матче можно поставить за 2.07, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.79.

Весной Екатерина обыграла Алену на крупном турнире в Мадриде. И на данный момент россиянка ведет в противостоянии с Остапенко со счетом 4-2.

И все равно есть подозрение, что предстоящий матч станет для Александровой серьезным испытанием. Ставка на исход здесь точно не самый подходящий вариант.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.10.