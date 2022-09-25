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    Александрова обыграет Остапенко в главном матче?

    Остапенко — Александрова. Прогноз (к. 3.10) и ставки на финал турнира в Сеуле 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Остапенко — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Алены Остапенко из Латвии в финале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 08:00 мск. Остапенко — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Остапенко

    Остапенко второй раз в карьере добралась до финала в Сеуле. В сезоне-2017 она взяла титул в южнокорейской столице.

    В субботу Алена встречалась с Эммой Радукану. Начало матча получилось непростым, теннисистка из Латвии отдала первый сет, но по ходу второго стало, что соперница не очень хорого готова физически. В итоге в третьей партии при счете 3:0 в пользу Остапенко британка снялась.

    С одной стороны, можно сказать, что повезло, но при этом нельзя не отметить, что она проявила характер.

    Остапенко только в одном из четырех предыдущих матчей смогла выиграть в двух сетах.

    Александрова

    Александрова второй раз в сезоне дошла до финала. В июне она взяла титул в Хертогенбоше.

    В полуфинале Екатерина одержала уверенную победу над Татьяной Марией — 6:2, 6:4. Немка позволила россиянке реализовать пять брейк-пойнтов из семи. На приеме Александрова сыграла просто шикарно.

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    Перед этим 27-летняя теннисистка с трудом выиграла у швейцарки Лулу Сун, а также одержала победы над кореянкой Хан На Лэ и американкой Эйшей Мухаммад.

    Прогноз и ставка

    На Остапенко в этом матче можно поставить за 2.07, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.79.

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    Весной Екатерина обыграла Алену на крупном турнире в Мадриде. И на данный момент россиянка ведет в противостоянии с Остапенко со счетом 4-2.

    И все равно есть подозрение, что предстоящий матч станет для Александровой серьезным испытанием. Ставка на исход здесь точно не самый подходящий вариант.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.10.

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    Остапенко — Александрова: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на теннис. Александрова обыграет Остапенко в главном матче?
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