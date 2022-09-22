Британка Эмма Радукану сыграет против бельгийки Янины Викмайер во втором круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 07:30 мск. Викмайер — Радукану: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Викмайер

Викмайер в первом раунде выиграла у Линды Фрухвиртой, которая на прошлой неделе стала победительницей турнира в Ченнае.

Как и ожидалось, 17-летняя чешка не успела восстановиться к игре против опытной бельгийки, проиграв в итоге в двух сетах.

Янина почти полностью пропустила прошлый сезон из-за рождения дочери и почти не играла в начале этого года, но, как оказалось, бельгийка не собирается завершать карьеру.

На Открытом чемпионате США Викмайер проиграла во втором раунде квалификации украинке Дарье Снигур.

На прошлой неделе Янина не очень удачно выступила в Ченнае. Уже в первом раунде она уступила китаянке Ван Цян.

Радукану

Радукану начала турнир с уверенной победы над Моюкой Ючиджимой — 6:2, 6:4.

Во второй партии Эмма вела 5:0, но позволила сопернице выиграть четыре гейма подряд. Интрига, правда, продержалась недолго. Сразу после этого британка взяла свою подачу и закрыла матч.

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Понятно, что Радукану позволила себе слегка расслабиться, но все равно было понятно, что она в любой момент способна взять игру под свой контроль.

Прогноз и ставка

На Викмайер в этом матче можно поставить за 3.76, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.27.

На этот раз Викмайер вряд ли поможет опыт. Радукану старше Фрухвиртовой всего лишь на два года, но она, в отличие от чешки, способна играть на высочайшем уровне.

Ставка — победа Радукану в двух сетах за 1.82.