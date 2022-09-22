ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Массимилиано Аллегри «Пошел вон!». «Ювентусу» надо срочно избавиться от Аллегри, но проблема не только в тренере Криштиану РоналдуПродлевать будете? 15 звездных игроков с истекающими контрактами Валерий КарпинОжидаемая трагедия. Сборная России не сыграет на Евро-2024
  • 20:13
    • Источник: Допинг-проба B Камилы Валиевой дала положительный результат
  • 19:11
    • Молодежная сборная России забила шесть мячей Белоруссии
    Все новости спорта

    Радукану хватит двух сетов для победы над Викмайер?

    Викмайер — Радукану. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Сеуле 22 сентября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Янина Викмайер
    Прогноз и ставки на Викмайер — Радукану
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану сыграет против бельгийки Янины Викмайер во втором круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 07:30 мск. Викмайер — Радукану: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Сеул. Женщины 22 Сентября 2022 года

    Викмайер

    Викмайер в первом раунде выиграла у Линды Фрухвиртой, которая на прошлой неделе стала победительницей турнира в Ченнае.

    Как и ожидалось, 17-летняя чешка не успела восстановиться к игре против опытной бельгийки, проиграв в итоге в двух сетах.

    Янина почти полностью пропустила прошлый сезон из-за рождения дочери и почти не играла в начале этого года, но, как оказалось, бельгийка не собирается завершать карьеру.

    На Открытом чемпионате США Викмайер проиграла во втором раунде квалификации украинке Дарье Снигур.

    На прошлой неделе Янина не очень удачно выступила в Ченнае. Уже в первом раунде она уступила китаянке Ван Цян.

    Радукану

    Радукану начала турнир с уверенной победы над Моюкой Ючиджимой — 6:2, 6:4.

    Во второй партии Эмма вела 5:0, но позволила сопернице выиграть четыре гейма подряд. Интрига, правда, продержалась недолго. Сразу после этого британка взяла свою подачу и закрыла матч.

    Все прогнозы на теннис

    Понятно, что Радукану позволила себе слегка расслабиться, но все равно было понятно, что она в любой момент способна взять игру под свой контроль.

    Прогноз и ставка

    На Викмайер в этом матче можно поставить за 3.76, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.27.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На этот раз Викмайер вряд ли поможет опыт. Радукану старше Фрухвиртовой всего лишь на два года, но она, в отличие от чешки, способна играть на высочайшем уровне.

    Ставка — победа Радукану в двух сетах за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джонсон — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч О`Коннелл — Кублер
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лааксонен — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Корда — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.79
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Сун
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Плишкова — Мартич
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кудерметова — Контрерас Гомес
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван Синьюй
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Осака — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Викмайер — Радукану: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на теннис. Радукану хватит двух сетов для победы над Викмайер?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры