Осака
Осака в первом раунде встречалась с Дарьей Сэвилл, но оценить ее уровень готовности не получилось.
Дело в том, что австралийка в самом начале матча получила травму колена и снялась. Соперницы успели провести лишь один гейм.
С одной стороны, повезло, хотя в таком случае сложно радоваться, зная, что твоя соперница не смогла продолжить матч из-за травмы. Но японку наверняка расстроилась и из-за того, что ей не удалось понять уровень своих возможностей на этом турнире.
Дело в том, что до встречи с Сэвилл серия поражений Осаки составляла четыре матча. За последние пять месяцев Наоми одержала лишь две победы.
Хаддад-Майя
Хаддад-Майя тем временем начала турнир с победы над Юки Наито. В принципе, здесь и комментировать нечего.
Японка, как и ожидалось, оказалась не готова к противостоянию с одной из лучших теннисисток сезона.
На прошлой неделе бразильянка прошла два раунда в словенском Портороже, после чего проиграла румынке Ане Богдан.
Главным же достижением Хаддад-Майя стал выход в финал на крупном турнире в Торонто, благодаря которому она поднялась в топ-20.
Прогноз и ставка
На Осаку в этом матче можно поставить за 1.74, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 2.04.
На самом деле, коэффициент на Осаку занижен. В данном случае должно быть как минимум наоборот — 1.74 на Хаддад-Майя и 2.04 на японку.
Наоми будет сложно остановить бразильянку, которая в прошлом месяце на турнире в Торонто обыграла даже Игу Швентек.
Ставка — победа Хаддад-Майя за 2.04.