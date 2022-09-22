Японка Наоми Осака сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 11:30 мск. Осака — Хаддад-Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Осака

Осака в первом раунде встречалась с Дарьей Сэвилл, но оценить ее уровень готовности не получилось.

Дело в том, что австралийка в самом начале матча получила травму колена и снялась. Соперницы успели провести лишь один гейм.

С одной стороны, повезло, хотя в таком случае сложно радоваться, зная, что твоя соперница не смогла продолжить матч из-за травмы. Но японку наверняка расстроилась и из-за того, что ей не удалось понять уровень своих возможностей на этом турнире.

Дело в том, что до встречи с Сэвилл серия поражений Осаки составляла четыре матча. За последние пять месяцев Наоми одержала лишь две победы.

Хаддад-Майя

Хаддад-Майя тем временем начала турнир с победы над Юки Наито. В принципе, здесь и комментировать нечего.

Японка, как и ожидалось, оказалась не готова к противостоянию с одной из лучших теннисисток сезона.

На прошлой неделе бразильянка прошла два раунда в словенском Портороже, после чего проиграла румынке Ане Богдан.

Все прогнозы на теннис

Главным же достижением Хаддад-Майя стал выход в финал на крупном турнире в Торонто, благодаря которому она поднялась в топ-20.

Прогноз и ставка

На Осаку в этом матче можно поставить за 1.74, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 2.04.

На самом деле, коэффициент на Осаку занижен. В данном случае должно быть как минимум наоборот — 1.74 на Хаддад-Майя и 2.04 на японку.

Наоми будет сложно остановить бразильянку, которая в прошлом месяце на турнире в Торонто обыграла даже Игу Швентек.

Ставка — победа Хаддад-Майя за 2.04.