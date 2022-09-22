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    Сможет ли Осака выиграть у Хаддад-Майя?

    Осака — Хаддад-Майя. Прогноз (к. 2.04) и ставки на турнир в Токио 22 сентября 2022 года

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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 11:30 мск. Осака — Хаддад-Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Осака

    Осака в первом раунде встречалась с Дарьей Сэвилл, но оценить ее уровень готовности не получилось.

    Дело в том, что австралийка в самом начале матча получила травму колена и снялась. Соперницы успели провести лишь один гейм.

    С одной стороны, повезло, хотя в таком случае сложно радоваться, зная, что твоя соперница не смогла продолжить матч из-за травмы. Но японку наверняка расстроилась и из-за того, что ей не удалось понять уровень своих возможностей на этом турнире.

    Дело в том, что до встречи с Сэвилл серия поражений Осаки составляла четыре матча. За последние пять месяцев Наоми одержала лишь две победы.

    Хаддад-Майя

    Хаддад-Майя тем временем начала турнир с победы над Юки Наито. В принципе, здесь и комментировать нечего.

    Японка, как и ожидалось, оказалась не готова к противостоянию с одной из лучших теннисисток сезона.

    На прошлой неделе бразильянка прошла два раунда в словенском Портороже, после чего проиграла румынке Ане Богдан.

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    Главным же достижением Хаддад-Майя стал выход в финал на крупном турнире в Торонто, благодаря которому она поднялась в топ-20.

    Прогноз и ставка

    На Осаку в этом матче можно поставить за 1.74, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 2.04.

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    На самом деле, коэффициент на Осаку занижен. В данном случае должно быть как минимум наоборот — 1.74 на Хаддад-Майя и 2.04 на японку.

    Наоми будет сложно остановить бразильянку, которая в прошлом месяце на турнире в Торонто обыграла даже Игу Швентек.

    Ставка — победа Хаддад-Майя за 2.04.

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    Осака — Хаддад-Майя: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Осака выиграть у Хаддад-Майя?
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