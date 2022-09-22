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    Сможет ли Тим остановить Хуркача?

    Тим — Хуркач. Прогноз (к. 2.14) и ставки на турнир в Метце 22 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австрийца Доминика Тима во втором круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 16:30 мск. Тим — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 22 Сентября 2022 года

    Тим

    Тим начал турнир с победы над Ришаром Гаске — 6:3, 7:6. Вопреки ожиданиям, австрийцу удалось восстановиться к этой игре.

    Дело в том, что на прошлой неделе Доминик дошел до финала на «челленджере» в Ренне, при этом проиграв в решающем матче французу Уго Умберу с разгромным счетом — 3:6, 0:6.

    Против Гаске экс-третья ракетка мира сыграл значительно лучше. Тиму удалось реализовать четыре брейк-пойнта и выиграть 75 процентов очков на первой подаче.

    Но на таком уровне Тим играет далеко не всегда. Более того, не так давно он признался, что в его действиях по-прежнему есть неуверенность из-за страха снова травмировать запястье.

    Хуркач

    Хуркач приехал в Метц защищать чемпионский титул. В прошлом году поляк не отдал ни одного сета на этом турнире, победив в решающем матче испанца Пабло Каррено-Бусту.

    В отличие от Тима, Хуберт попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда. Предстоящий матч будет для него первым после Открытого чемпионата США.

    В Нью-Йорке Хуркач уже во втором круге проиграл белорусу Илье Ивашко. Кроме того, в Цинциннати он сразу же уступил Джону Изнеру.

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    Но зато на «Мастерсе» в Монреале Хуркач дошел до финала. После побед над Ником Кирьосом и Каспером Рудом польский теннисист проиграл Каррено-Бусте.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 2.79, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.44.

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    Хуркач и раньше обыгрывал Тима, еще до того, как австриец серьезно травмировал запястье. А сейчас у Доминика и вовсе мизерные шансы остановить мощного поляка.

    Если посмотреть на предыдущие результаты, можно заметить, что Тиму с большим трудом даются матчи против соперников из топ-50.

    Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 2.14.

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    Тим — Хуркач: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тим остановить Хуркача?
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