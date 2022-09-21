Француженка Каролин Гарсия сыграет против китаянки Чжан Шуай во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 06:30 мск. Чжан Шуай — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан

Чжан начала турнир с уверенной победы над Маи Хонтама. Первый сет китаянка забрала со счетом 6:0, а во втором японка смогла взять три гейма, но борьбы, по сути, не было и здесь.

Перед этим Чжан достойно выступила на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке 33-летняя теннисистка дошла до четвертого раунда. Дальше ее не пустила Кори Гауфф, хотя в это матче Чжан играл ни чуть не хуже американки.

Кроме того, в августе Чжан дошла до четвертьфинала на крупном турнире в Цинциннати и в Кливленде.

В Сан-Хосе и Торонто китайская теннисистка сыграла не так удачно, но в целом текущий сезон получается для нее очень успешным.

Гарсия

Гарсия тем временем после недавних успехов взлетела в рейтинге на десятое место. И судя по всему, француженка может подняться еще выше.

В августе Каролин стала победительницей крупного турнира в Цинциннати. Экс-четвертая ракетка мира выиграла у Марии Саккари, Джессики Пегулы, Арины Соболенко и Петры Квитовой.

А на Открытом чемпионате США Гарсия добралась до полуфинала. И после поражения от Онс Жабер французская теннисистка не скрывала своего разочарования — она явно настраивалась как минимум на финал.

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В общем, после сложного периода Гарсия все-таки смогла вернуться на свой прежний уровень.

Прогноз и ставка

На Чжан в этом матче можно поставить за 2.91, победу Гарсии букмекеры предлагают за 1.41.

В начале марта китаянка уверенно выиграла у француженки в полуфинале турнира в Лионе. Гарсия взяла реванш летом на Уимблдоне, выиграв у Чжан на двух тай-брейках.

В общем, очевидно, что это явно не тот матч, в котором будет уместна ставка на исход.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.52.