Бадоса
Бадоса в начале августа дошла до полуфинала в Сан-Хосе, при этом в 1/4-й ей удалось выиграть у Кори Гауфф.
Но главные турниры в Северной Америке испанская теннисистка провалила. В Торонто Паула не смога выиграть у представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.
В Цинциннати Бадоса сразу же проиграла австралийке Айля Томлянович, несмотря на то, что взяла первый сет.
На Открытом чемпионате США Бадоса кое-как обыграла украинку Лесю Цуренко, после чего уступила хорватке Петре Мартич.
Чжэн Циньвэнь
В отличие от Бадосы, которая попала в число сеяных, Чжэн пришлось стартовать в Токио с первого раунда.
В понедельник китаянка одержала уверенную победу над японкой Мисаки Дои — 6:2, 6:4.
Чжэн не смогла пройти первый круг в Сан-Хосе, проиграв Наоми Осаке. Но зато на остальных турнирах она действительно добилась серьезных результатов.
На крупном турнире в Торонто Чжэн дошла до четвертьфинала. 19-летняя теннисистка выиграла у Ребекки Марино, Онс Жабер и Бьянки Андрееску, после чего уступила Каролине Плишковой.
А на US Open Чжэн прошла два раунда. В третьем матче она неожиданно проиграла немке Юле Нимайер.
Прогноз и ставка
На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.93, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.87.
Бадоса в последнее время играет чересчур неуверенно. И в предстоящем матче ее ждет встреча с соперницей, обладающей невероятно сильной первой подачей. Это, скорее всего, и станет для Паулы главной проблемой.
Ставка — победа Чжэн Циньвэнь за 1.87.