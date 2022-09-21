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    Бадоса проиграет китаянке Чжэн?

    Бадоса — Чжэн Циньвэнь. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Токио 21 сентября 2022 года

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    Испанка Паула Бадоса сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 06:00 мск. Бадоса — Чжэн Циньвэнь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 21 Сентября 2022 года

    Бадоса

    Бадоса в начале августа дошла до полуфинала в Сан-Хосе, при этом в 1/4-й ей удалось выиграть у Кори Гауфф.

    Но главные турниры в Северной Америке испанская теннисистка провалила. В Торонто Паула не смога выиграть у представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.

    В Цинциннати Бадоса сразу же проиграла австралийке Айля Томлянович, несмотря на то, что взяла первый сет.

    На Открытом чемпионате США Бадоса кое-как обыграла украинку Лесю Цуренко, после чего уступила хорватке Петре Мартич.

    Чжэн Циньвэнь

    В отличие от Бадосы, которая попала в число сеяных, Чжэн пришлось стартовать в Токио с первого раунда.

    В понедельник китаянка одержала уверенную победу над японкой Мисаки Дои — 6:2, 6:4.

    Чжэн не смогла пройти первый круг в Сан-Хосе, проиграв Наоми Осаке. Но зато на остальных турнирах она действительно добилась серьезных результатов.

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    На крупном турнире в Торонто Чжэн дошла до четвертьфинала. 19-летняя теннисистка выиграла у Ребекки Марино, Онс Жабер и Бьянки Андрееску, после чего уступила Каролине Плишковой.

    А на US Open Чжэн прошла два раунда. В третьем матче она неожиданно проиграла немке Юле Нимайер.

    Прогноз и ставка

    На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.93, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.87.

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    Бадоса в последнее время играет чересчур неуверенно. И в предстоящем матче ее ждет встреча с соперницей, обладающей невероятно сильной первой подачей. Это, скорее всего, и станет для Паулы главной проблемой.

    Ставка — победа Чжэн Циньвэнь за 1.87.

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    Бадоса — Чжэн Циньвэнь: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на теннис. Бадоса проиграет китаянке Чжэн?
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