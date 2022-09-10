Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против Онс Жабер из Туниса в финале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 10 сентября в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Швентек — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Швентек вышла в финал на турнире «Большого шлема» третий раз в карьере и второй раз в сезоне. Ранее в этом году она взяла титул на Ролан Гаррос.

На этот раз у Иги был не самый простой пути в финал. В предыдущем матче она одержала волевую победу над Ариной Соболенко.

Швентек слабо провела первую партию, а в третьей дважды проигрывала с брейком, но все-таки дожала белорусскую теннисистку.

Примечательно, что польская теннисистка одержала девятую победу подряд над соперницей из топ-10. Для первой ракетки мира это очень важный момент.

Жабер

Жабер тем временем вышла в финал на втором «Большом шлеме» подряд, благодаря чему вернется на второе место в рейтинге. В начале июля она проиграла Елене Рыбакиной в решающем матче на Уимблдоне.

В отличие от Швентек, Онс легко преодолела 1/2 финала. Теннисистка из Туниса провела идеальный матч против Каролин Гарсии — 6:1, 6:3.

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Француженке абсолютно не помогло то, что ее тренер раньше работал с Жабер, которая, по сути, просто нокаутировала соперницу.

Жабер до сих пор проиграла лишь один сет на текущем турнире.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.60, победу Жабер букмекеры предлагают за 2.65.

Ранее в этом сезоне Ига разгромила Онс в финале крупного турнира в Риме — 6:2, 6:2. Но в прошлом году оба матча между ними завершились в пользу Жабер.

Но есть два важных нюанса. Первый — в предыдущем сезоне Швентек долго боролась с психологическим проблемами, из-за которых сильно страдал в том числе и ее теннис, но это осталось в прошлом.

И второй — Ига, как правило, мощно проводит решающие матчи, она выиграла девять предыдущих финалов, в которых при этом не отдала ни сета. И предстоящий, скорее всего, не станет исключением.

Ставка — победа Швентек в двух сетах за 2.27.