Испанец Рафаэль Надаль сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Ван де Зандшульп — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван де Зандшульп

Ван де Зандшульп впервые в карьере дошел на британском мэйджоре до четвертого раунда.

В субботу Ботик одержал победу над Ришаром Гаске. Первые три сета получились напряженными, а в четвертом уставший француз взял лишь один гейм, хотя до этого неплохо сопротивлялся.

Во втором круге ван де Зандшульп выиграл у Эмиля Руусувуори. В этом матче нидерландец слабо провел первую партию, но зато доминировал в трех следующих.

В первом матче Ботик разгромил 40-летнего испанца Фелисиано Лопеса.

Надаль

Надаль тем временем в третьем раунде разгромил Лоренцо Сонего. Вопреки ожиданиям, король грунта уверенно разобрался с итальянцем.

Пока что это был абсолютно лучший матч Рафы на текущем турнире, о чем свидетельствует в том числе и счет — 6:1, 6:2, 6:4.

Но самое главное, что Надаль наконец-то показал классный, максимально агрессивный теннис.

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При этом Сонего все-таки сильнее Франсиско Серундоло и Ричардаса Беранкиса, с которыми Рафа встречался в предыдущих раундах.

Надаль десятый раз вышел во вторую неделю «Уимблдона».

Прогноз и ставка

На ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 6.20, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.15.

В конце мая Рафа выиграл у Ботика в третьем раунде «Ролан Гаррос». Нидерландец порой неплохо сопротивлялся, но все равно проиграл в трех сетах.

Надаль, скорее всего, снова победит в трех сетах. Раз на раз, конечно, не приходится, у соперников тоже бывают удачные дни, но все-таки в предыдущем матче испанец выглядел очень убедительно.

Ставка — победа Надаля в трех сетах за 1.98.