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    Хватит ли Надалю трех сетов для победы над ван де Зандшульпом?

    Ван де Зандшульп — Надаль. Прогноз (к. 1.98) и ставки на Уимблдон 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Ван де Зандшульп — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 04 Июля 2022 года

    Ван де Зандшульп

    Ван де Зандшульп впервые в карьере дошел на британском мэйджоре до четвертого раунда.

    В субботу Ботик одержал победу над Ришаром Гаске. Первые три сета получились напряженными, а в четвертом уставший француз взял лишь один гейм, хотя до этого неплохо сопротивлялся.

    Во втором круге ван де Зандшульп выиграл у Эмиля Руусувуори. В этом матче нидерландец слабо провел первую партию, но зато доминировал в трех следующих.

    В первом матче Ботик разгромил 40-летнего испанца Фелисиано Лопеса.

    Надаль

    Надаль тем временем в третьем раунде разгромил Лоренцо Сонего. Вопреки ожиданиям, король грунта уверенно разобрался с итальянцем.

    Пока что это был абсолютно лучший матч Рафы на текущем турнире, о чем свидетельствует в том числе и счет — 6:1, 6:2, 6:4.

    Но самое главное, что Надаль наконец-то показал классный, максимально агрессивный теннис.

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    При этом Сонего все-таки сильнее Франсиско Серундоло и Ричардаса Беранкиса, с которыми Рафа встречался в предыдущих раундах.

    Надаль десятый раз вышел во вторую неделю «Уимблдона».

    Прогноз и ставка

    На ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 6.20, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.15.

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    В конце мая Рафа выиграл у Ботика в третьем раунде «Ролан Гаррос». Нидерландец порой неплохо сопротивлялся, но все равно проиграл в трех сетах.

    Надаль, скорее всего, снова победит в трех сетах. Раз на раз, конечно, не приходится, у соперников тоже бывают удачные дни, но все-таки в предыдущем матче испанец выглядел очень убедительно.

    Ставка — победа Надаля в трех сетах за 1.98.

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    Ван де Зандшульп — Надаль: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на теннис. Хватит ли Надалю трех сетов для победы над ван де Зандшульпом?
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