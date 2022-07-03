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    Норри тоже проиграет Полу?

    Норри — Пол. Прогноз (к. 3.38) и ставки на Уимблдон 3 июля 2022 года

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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Норри — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 03 Июля 2022 года
    Кэмерон Норри (Великобритания)
  • Уимблдон. Мужчины
    •  Кэмерон Норри (Великобритания) 13:00 Томми Пол (США) Томми Пол (США)
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    Норри

    Норри впервые добрался на Уимблдоне до четвертого круга. До этого его лучшим результатом был выход в третий раунд.

    В пятницу Кэмерон, как и ожидалось, легко выиграл у Стива Джонсона. Если в первом сете американец хотя бы создавал видимость борьбы, то в следующих двух партиях просто капитулировал, взяв лишь один гейм.

    Как ни странно, пока что самым сложным для британца был матч против Хауме Муньяра. Норри дожал испанца только в пятом сете. Правда, четвертую партию 12-я ракетка мира забрал со счетом 6:0, а пятую — 6:2.

    Для победы над Пабло Андухаром в первом круге Норри хватило трех сетов.

    Пол

    Пол тем временем тоже первый раз прошел три круга на Уимблдоне. Шикарный результат, учитывая, что он впервые оказался в основной сетке британского мэйджора.

    В третьем раунде Томми разгромил Иржи Веселы. В отличие от Алехандро Давидовича-Фокины, для американца не стала проблемой подача чешского теннисиста.

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    И перед этим Пол тоже не отдал ни одного сета. Сначала Томми спокойно разобрался с Фернандо Вердаско, а потом разгромил Адриана Маннарино.

    В июне Пол на турнире в Лондоне выиграл у Дениса Шаповалова и Стэна Вавринки, а в Истбурне остановил Янника Синнера.

    Прогноз и ставка

    На Норри в этом матче можно поставить за 1.55, победу Пола букмекеры предлагают за 2.59.

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    В прошлом году Кэмерон выиграл у американца в Индиан-Уэллсе, а в начале текущего сезона — на турнире в Делрей-Бич.

    И все-таки сейчас опасно ставить на победу Норри. Как и британец, Пол тоже классно провел недавние матчи. Очевидно, что шансы здесь 50 на 50.

    Ставка — тотал сетов больше 4,5 за 3.38.

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    Норри — Пол: прогноз, ставка (3.38), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на теннис. Норри тоже проиграет Полу?
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