Британец Кэмерон Норри сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Норри — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норри

Норри впервые добрался на Уимблдоне до четвертого круга. До этого его лучшим результатом был выход в третий раунд.

В пятницу Кэмерон, как и ожидалось, легко выиграл у Стива Джонсона. Если в первом сете американец хотя бы создавал видимость борьбы, то в следующих двух партиях просто капитулировал, взяв лишь один гейм.

Как ни странно, пока что самым сложным для британца был матч против Хауме Муньяра. Норри дожал испанца только в пятом сете. Правда, четвертую партию 12-я ракетка мира забрал со счетом 6:0, а пятую — 6:2.

Для победы над Пабло Андухаром в первом круге Норри хватило трех сетов.

Пол

Пол тем временем тоже первый раз прошел три круга на Уимблдоне. Шикарный результат, учитывая, что он впервые оказался в основной сетке британского мэйджора.

В третьем раунде Томми разгромил Иржи Веселы. В отличие от Алехандро Давидовича-Фокины, для американца не стала проблемой подача чешского теннисиста.

Все прогнозы на Уимблдон

И перед этим Пол тоже не отдал ни одного сета. Сначала Томми спокойно разобрался с Фернандо Вердаско, а потом разгромил Адриана Маннарино.

В июне Пол на турнире в Лондоне выиграл у Дениса Шаповалова и Стэна Вавринки, а в Истбурне остановил Янника Синнера.

Прогноз и ставка

На Норри в этом матче можно поставить за 1.55, победу Пола букмекеры предлагают за 2.59.

В прошлом году Кэмерон выиграл у американца в Индиан-Уэллсе, а в начале текущего сезона — на турнире в Делрей-Бич.

И все-таки сейчас опасно ставить на победу Норри. Как и британец, Пол тоже классно провел недавние матчи. Очевидно, что шансы здесь 50 на 50.

Ставка — тотал сетов больше 4,5 за 3.38.