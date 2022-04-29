Кецманович
Кецманович в первом круге выиграл у 18-летнего немца Макса Реберга, для которого это был дебютный матч на уровне основной сетки ATP.
В следующем раунде Миомир одержал победу над еще одним представителем Германии Даниэлем Альтмайером.
На прошлой неделе Кецманович прошел два раунда на турнире в Белграде. После побед над Ришаром Гаске и Джоном Миллманом он уступил Новаку Джоковичу. Но стоит отметить, что ему удалось взять сет в игре против звездного соотечественника.
Басилашвили
Басилашвили наконец-то смог пройти хотя бы один раунд. Грузинский теннисист начал турнир в Мюнхене с волевой победы над белорусом Ильей Ивашко.
Перед этим Николоз не выиграл ни одного матча на турнирах в Майами, Монте-Карло и Барселоне.
В Индиан-Уэллсе Басилашвили тоже не одержал ни одной победы, несмотря на то, что дошел до третьего круга. Фабио Фоньини, с которым он должен был встретиться в первом матче, не смог выйти на игру из-за травмы.
Кроме того, Басилашвили выбыл после первого круга на турнире в Дубае.
Примечательно, что черная полоса началась сразу после успешного турнира в Дохе — там Николоз дошел до финала.
Прогноз и ставка
На Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.31, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 3.74.
Будет странно, если Миомир не выйдет в следующий раунд. Николоз, похоже, пока не сконцентрирован на теннисе.
Ставка — победа Кецмановича в двух сетах за 1.82.