Серб Миомир Кецманович сыграет против грузина Николоза Басилашвили в четвертьфинале турнира в Мюнхене. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Кецманович — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кецманович

Кецманович в первом круге выиграл у 18-летнего немца Макса Реберга, для которого это был дебютный матч на уровне основной сетки ATP.

В следующем раунде Миомир одержал победу над еще одним представителем Германии Даниэлем Альтмайером.

На прошлой неделе Кецманович прошел два раунда на турнире в Белграде. После побед над Ришаром Гаске и Джоном Миллманом он уступил Новаку Джоковичу. Но стоит отметить, что ему удалось взять сет в игре против звездного соотечественника.

Басилашвили

Басилашвили наконец-то смог пройти хотя бы один раунд. Грузинский теннисист начал турнир в Мюнхене с волевой победы над белорусом Ильей Ивашко.

Перед этим Николоз не выиграл ни одного матча на турнирах в Майами, Монте-Карло и Барселоне.

В Индиан-Уэллсе Басилашвили тоже не одержал ни одной победы, несмотря на то, что дошел до третьего круга. Фабио Фоньини, с которым он должен был встретиться в первом матче, не смог выйти на игру из-за травмы.

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Кроме того, Басилашвили выбыл после первого круга на турнире в Дубае.

Примечательно, что черная полоса началась сразу после успешного турнира в Дохе — там Николоз дошел до финала.

Прогноз и ставка

На Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.31, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 3.74.

Будет странно, если Миомир не выйдет в следующий раунд. Николоз, похоже, пока не сконцентрирован на теннисе.

Ставка — победа Кецмановича в двух сетах за 1.82.