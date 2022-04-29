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    Кецманович обыграет Басилашвили с разгромным счетом?

    Кецманович — Басилашвили. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Мюнхене 29 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Басилашвили
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против грузина Николоза Басилашвили в четвертьфинале турнира в Мюнхене. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Кецманович — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 29 Апреля 2022 года
    Миомир Кецманович (Сербия)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Миомир Кецманович (Сербия) 12:00 Николоз Басилашвили (Грузия) Николоз Басилашвили (Грузия)
  • Мюнхен. Мужчины
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    Кецманович

    Кецманович в первом круге выиграл у 18-летнего немца Макса Реберга, для которого это был дебютный матч на уровне основной сетки ATP.

    В следующем раунде Миомир одержал победу над еще одним представителем Германии Даниэлем Альтмайером.

    На прошлой неделе Кецманович прошел два раунда на турнире в Белграде. После побед над Ришаром Гаске и Джоном Миллманом он уступил Новаку Джоковичу. Но стоит отметить, что ему удалось взять сет в игре против звездного соотечественника.

    Басилашвили

    Басилашвили наконец-то смог пройти хотя бы один раунд. Грузинский теннисист начал турнир в Мюнхене с волевой победы над белорусом Ильей Ивашко.

    Перед этим Николоз не выиграл ни одного матча на турнирах в Майами, Монте-Карло и Барселоне.

    В Индиан-Уэллсе Басилашвили тоже не одержал ни одной победы, несмотря на то, что дошел до третьего круга. Фабио Фоньини, с которым он должен был встретиться в первом матче, не смог выйти на игру из-за травмы.

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    Кроме того, Басилашвили выбыл после первого круга на турнире в Дубае.

    Примечательно, что черная полоса началась сразу после успешного турнира в Дохе — там Николоз дошел до финала.

    Прогноз и ставка

    На Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.31, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 3.74.

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    Будет странно, если Миомир не выйдет в следующий раунд. Николоз, похоже, пока не сконцентрирован на теннисе.

    Ставка — победа Кецмановича в двух сетах за 1.82.

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    Кецманович — Басилашвили: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на теннис. Кецманович обыграет Басилашвили с разгромным счетом?
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