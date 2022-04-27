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    Зверев сенсационно проиграет датчанину Руне?

    Зверев — Руне. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Мюнхене 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Руне
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против датчанина Хольгера Руне во втором круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 14:00 мск. Зверев — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 27 Апреля 2022 года
    Александр Зверев (Германия)
  • Майами. Мужчины
    •  Александр Зверев (Германия) 11:00 Holger Noedskov Rune Holger Noedskov Rune
  • Мюнхен. Мужчины
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    Зверев

    Зверев пока что успел сыграть только на одном грунтовом турнире. В середине месяца немец дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Понятно, что его целью была победа, но и этот результат можно считать после всех неудач, которые были у Александра в начале сезона.

    На Лазурном берегу Зверев выиграл у Федерико Дельбониса, Пабло Каррено-Бусты и Янника Синнера, после чего уступил Стефаносу Циципасу.

    Примечательно, что в десяти матчах против грека Зверев потерпел семь поражений. И на этот раз, надо признать, Циципас был заметно сильнее.

    Руне

    Руне тем временем начал турнир с победы над чехом Иржи Лехечкой, подтвердив статус фаворита в этом матче. Важно также, что ему хватило двух сетов.

    В Белграде на прошлой неделе датчанин в первом круге разгромил Кристиана Гарина, после чего неожиданно проиграл японцу Таро Даниэлю.

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    На «Мастерсе» в Монте-Карло Руне прошел квалификацию, обыграл в первом раунде основной сетки Аслана Карацева, но в следующем круге уступил Касперу Руду. Но матч с норвежцем был абсолютно равным.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.19, победу Руне букмекеры предлагают за 5.05.

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    Руне, которому на этой неделе исполнится 19 лет, буквально в каждом матче подтверждает, что уже в ближайшем будущем будет спокойно конкурировать с топ-20.

    И, возможно, у Зверева в игре с талантливым теннисистом из Дании тоже будут проблемы.

    Ставка — Руне выиграет хотя бы один сет за 2.36.

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    Зверев — Руне: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на теннис. Зверев сенсационно проиграет датчанину Руне?
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