Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Таро Даниэля в четвертьфинале турнира в Белграде. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 15:30 мск. Даниэль — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Даниэль

Даниэль попал в основную сетку через квалификацию, где одержал две уверенные победы.

После этого простых матчей у японца не было. В первом круге Таро выиграл у серба Душана Лайовича, несмотря на то, что почти без борьбы отдал стартовый сет.

Во втором раунде Даниэль остановил талантливого датчанина Хольгера Руне. И здесь для победы ему тоже понадобилось три сета.

В прошлом году Таро дошел в Белграде до полуфинала.

Рублев

Рублев тем временем стартовал сразу со второго раунда, благодаря тому, что попал в число сеяных.

В первом матче Андрей одержал волевую победу над Иржи Лехечкой. Игра, как и ожидалось, получилась непростой. Первую партию россиянин проиграл, а вторую с трудом взял на тай-брейке.

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Третий сет получился не таким напряженным, тут уже Рублев сыграл намного лучше, но в целом легкой эту победу никак не назовешь.

Прогноз и ставка

На Даниэля в этом матче можно поставить за 4.00, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

Как и в предыдущем матче, Рублеву вряд ли удастся выиграть в двух сетах. На грунте Андрей играет не так уверенно, как на харде. Ну и Даниэль не такой простой соперник, как может показаться.

Ставка — Даниэль возьмет хотя бы один сет за 2.07.