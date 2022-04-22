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    Рублев обыграет Даниэля с разгромным счетом?

    Даниэль — Рублев. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Белграде 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Даниэль — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Таро Даниэля в четвертьфинале турнира в Белграде. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 15:30 мск. Даниэль — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Белград. Мужчины 22 Апреля 2022 года
    Таро Дэниэл (Япония)
  • Майами. Мужчины
    •  Таро Дэниэл (Япония) 12:00 Андрей Рублёв (Россия) Андрей Рублёв (Россия)
  • Белград. Мужчины
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    Даниэль

    Даниэль попал в основную сетку через квалификацию, где одержал две уверенные победы.

    После этого простых матчей у японца не было. В первом круге Таро выиграл у серба Душана Лайовича, несмотря на то, что почти без борьбы отдал стартовый сет.

    Во втором раунде Даниэль остановил талантливого датчанина Хольгера Руне. И здесь для победы ему тоже понадобилось три сета.

    В прошлом году Таро дошел в Белграде до полуфинала.

    Рублев

    Рублев тем временем стартовал сразу со второго раунда, благодаря тому, что попал в число сеяных.

    В первом матче Андрей одержал волевую победу над Иржи Лехечкой. Игра, как и ожидалось, получилась непростой. Первую партию россиянин проиграл, а вторую с трудом взял на тай-брейке.

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    Третий сет получился не таким напряженным, тут уже Рублев сыграл намного лучше, но в целом легкой эту победу никак не назовешь.

    Прогноз и ставка

    На Даниэля в этом матче можно поставить за 4.00, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

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    Как и в предыдущем матче, Рублеву вряд ли удастся выиграть в двух сетах. На грунте Андрей играет не так уверенно, как на харде. Ну и Даниэль не такой простой соперник, как может показаться.

    Ставка — Даниэль возьмет хотя бы один сет за 2.07.

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    Даниэль — Рублев: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на теннис. Рублев обыграет Даниэля с разгромным счетом?
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