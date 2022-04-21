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    Александрова остановит Контавейт в Штутгарте?

    Контавейт — Александрова. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Штутгарте 21 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Контавейт — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против эстонки Анетт Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 21:00 мск. Контавейт — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Контавейт

    Контавейт в стартовом раунде выиграла у Анжелики Кербер. Начало матча получилось сложным, эстонка проиграла первый сет, но в итоге нашла в себе силы на камбэк.

    В марте Анетт неудачно выступила на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. И если на первом она выиграла хотя бы один матч, то на втором сразу же проиграла Клер Лью.

    Зато в феврале Контавейт взяла титул в Санкт-Петербурге и дошла до финала в Дохе.

    Но это было на харде, а на грунте Контавейт, похоже, играет не так уверенно.

    Александрова

    У Александровой в первом круге был тяжелейший матч против Чжан Шуай. Оба сета россиянка выиграла на тай-брейке.

    Но победа Екатерины все равно не удивила. В начале месяца она очень удачно выступила в Чарльстоне, где впервые в карьере дошла до полуфинала на грунте на уровне WTA.

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    Ну и также стоит добавить, что в прошлом году Александрова выиграла в Штутгарте у Каролины Муховой и Белинды Бенчич.

    Прогноз и ставка

    На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.44, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.88.

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    В прошлом году Анетт с трудом выиграла у Екатерины в финале Кубка Кремля. Более того, Александрова была в каких-то геймах от победы, но каким-то образом позволила сопернице выбраться из практически безнадежной ситуации.

    Но зато очевидно, что на этот раз Контавейт легче не будет.

    Ставка — Александрова выиграет хотя бы один сет за 1.82.

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    Контавейт — Александрова: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на теннис. Александрова остановит Контавейт в Штутгарте?
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