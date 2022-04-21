Россиянка Екатерина Александрова сыграет против эстонки Анетт Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 21:00 мск. Контавейт — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Контавейт

Контавейт в стартовом раунде выиграла у Анжелики Кербер. Начало матча получилось сложным, эстонка проиграла первый сет, но в итоге нашла в себе силы на камбэк.

В марте Анетт неудачно выступила на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. И если на первом она выиграла хотя бы один матч, то на втором сразу же проиграла Клер Лью.

Зато в феврале Контавейт взяла титул в Санкт-Петербурге и дошла до финала в Дохе.

Но это было на харде, а на грунте Контавейт, похоже, играет не так уверенно.

Александрова

У Александровой в первом круге был тяжелейший матч против Чжан Шуай. Оба сета россиянка выиграла на тай-брейке.

Но победа Екатерины все равно не удивила. В начале месяца она очень удачно выступила в Чарльстоне, где впервые в карьере дошла до полуфинала на грунте на уровне WTA.

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Ну и также стоит добавить, что в прошлом году Александрова выиграла в Штутгарте у Каролины Муховой и Белинды Бенчич.

Прогноз и ставка

На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.44, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.88.

В прошлом году Анетт с трудом выиграла у Екатерины в финале Кубка Кремля. Более того, Александрова была в каких-то геймах от победы, но каким-то образом позволила сопернице выбраться из практически безнадежной ситуации.

Но зато очевидно, что на этот раз Контавейт легче не будет.

Ставка — Александрова выиграет хотя бы один сет за 1.82.