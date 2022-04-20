Серб Новак Джокович сыграет против соотечественника Ласло Дьере во втором круге турнира в Белграде. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 15:30 мск. Джокович — Дьере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович на прошлой неделе потерпел сокрушительное поражение от Алехандро Давидовича-Фокины в Монте-Карло.

Новак вылетел после первого же матча, что стало большой сенсацией, несмотря на то, что в текущем сезоне он практически не играл из-за нежелания делать прививку от коронавируса. «Мастерс» на Лазурном берегу был для серба всего лишь вторым турниром в этом году.

В матче против Давидовича-Фокины почти сразу стало ясно, что Джокович очень далек от своей идеальной формы. Новак отдал первый сет, кое-как взял второй, а в решающем испанец отдал ему лишь один гейм. Это была капитуляция.

После игры Джокович признался, что ему банально не хватило сил. Ну и на грунте у него всегда случались подобные матчи, даже когда-то не было функциональных проблем.

Дьере

Дьере тем временем в начале апреля неплохо выступил в Марракеше, где добрался до полуфинала. Дальше его не пустил словак Алекс Молчан.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Ласло тоже подтвердил, что на грунте его нельзя недооценивать. Серб выиграл у Лоренцо Сонего и Максима Кресси, после чего в очень напряженном матче уступил Стефаносу Циципасу.

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В Белграде Дьере стартовал с победы над 18-летним соотечественником Хамадом Медьедовичем.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Джоковича. На Дьере можно поставить за 7.40.

На этот раз Новак, скорее всего, выиграет, но вряд ли с разгромным счетом. Дьере очень хорошо играет на грунте, что подтвердил его недавний матч против Циципаса (5:7, 6:7). Для грека, завоевавшего в Монте-Карло титул, это была самая сложная игра.

Ставка — тотал выигранных геймов Дьере больше 7,0 за 1.86.