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    Джокович снова проиграет?

    Джокович — Дьере. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Белграде 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Дьере
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против соотечественника Ласло Дьере во втором круге турнира в Белграде. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 15:30 мск. Джокович — Дьере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович на прошлой неделе потерпел сокрушительное поражение от Алехандро Давидовича-Фокины в Монте-Карло.

    Новак вылетел после первого же матча, что стало большой сенсацией, несмотря на то, что в текущем сезоне он практически не играл из-за нежелания делать прививку от коронавируса. «Мастерс» на Лазурном берегу был для серба всего лишь вторым турниром в этом году.

    В матче против Давидовича-Фокины почти сразу стало ясно, что Джокович очень далек от своей идеальной формы. Новак отдал первый сет, кое-как взял второй, а в решающем испанец отдал ему лишь один гейм. Это была капитуляция.

    После игры Джокович признался, что ему банально не хватило сил. Ну и на грунте у него всегда случались подобные матчи, даже когда-то не было функциональных проблем.

    Дьере

    Дьере тем временем в начале апреля неплохо выступил в Марракеше, где добрался до полуфинала. Дальше его не пустил словак Алекс Молчан.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Ласло тоже подтвердил, что на грунте его нельзя недооценивать. Серб выиграл у Лоренцо Сонего и Максима Кресси, после чего в очень напряженном матче уступил Стефаносу Циципасу.

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    В Белграде Дьере стартовал с победы над 18-летним соотечественником Хамадом Медьедовичем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Джоковича. На Дьере можно поставить за 7.40.

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    На этот раз Новак, скорее всего, выиграет, но вряд ли с разгромным счетом. Дьере очень хорошо играет на грунте, что подтвердил его недавний матч против Циципаса (5:7, 6:7). Для грека, завоевавшего в Монте-Карло титул, это была самая сложная игра.

    Ставка — тотал выигранных геймов Дьере больше 7,0 за 1.86.

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    Джокович — Дьере: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на теннис. Джокович снова проиграет?
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